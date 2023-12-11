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Ліквідація Киви: СБУ оприлюднила фото та відео з місця події

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ліквідація Киви: СБУ оприлюднила фото та відео з місця події
Ліквідація ексдепутата і зрадника Ілля Киви – справа рук української Служби безпеки
фото: Cтаніслав Груздєв, glavcom.ua

Колишнього депутата Верховної Ради та зрадника Іллю Киву було вбито 6 грудня 

Екснардепа ОПЗЖ  Іллю Киву було ліквідовано у Підмосков’ї (Росія).  Це була спецоперація Служби безпеки України. Про це повідомили джерела в СБУ.

Служба безпеки також оприлюднила фото з місця події. На знімках видно, що тіло лежить на снігу, а біля нього – плями крові.

Також на відео – спостережний пункт, де чекали на зрадника. Поблизу нього Кива часто знімав свої антиукраїнські відео.

За даними джерела, за Кивою стежили давно, вивчали деталі маршрутів, пересування, розпорядок дня та звички. Водночас екснардепа-зрадника серйозно охороняли, але це не завадило СБУ ліквідувати його у Підмосков'ї. 

Нагадаємо, що тіло колишнього депутата Верховної Ради та зрадника Іллі Киви було виявлено у середу, 6 грудня, на вулиці біля готелю «Велич Кантрі Клаб» у Росії.

Згодом стало відомо, що ліквідація ексдепутата і зрадника Ілля Киви – справа рук української Служби безпеки. Також Головне управління розвідки Міноборони підтверджує ліквідацію Киви, сказав представник ГУР Андрій Юсов. Як розповів речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону «Єдині новини», «доля Іллі Киви чекає кожного зрадника України». «Так, можемо підтвердити, що Кива – всьо, і така доля спіткатиме й інших зрадників України, а також посіпак путінського режиму», – сказав Юсов.

Також у мережі з'явилося перше відео з місця ліквідації зрадника України, екснардепа Іллі Киви. Слідчий комітет РФ підтвердив смерть екснардепа-зрадника, колаборанта і пропагандиста Іллі Киви. Наразі проводять огляд місця події, вживають заходів для встановлення всіх обставин події та осіб, причетних до вбивства, дано доручення оперативним службам, відпрацьовують усі можливі версії події.

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Теги: СБУ Ілля Кива

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