На Харківщині атакована будівля «Укртелекому», дрони на Нікопольщині: ситуація в регіонах

Херсон зазнав чотири обстріли

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Чернігівщина

За добу – п’ять обстрілів (24 вибухи). Ворог із мінометів, АГС та ствольної артилерії обстрілював Корюківський та Новгород-Сіверський райони. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані щодо наслідків уточнюються.

Сумщина

Вночі росіяни здійснили три обстріли прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 14 вибухів з мінометів та РСЗВ. Обстрілів зазнали Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади. Попередньо — без наслідків.

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Вчора протягом дня росіяни здійснили 23 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 110 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Краснопільська, Білопільська, Миропільська, Великописарівська, Новослобідська громади.

Новослобідська громада: здійснено мінометний обстріл (12 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено два приватних будинки. Інформація про постраждалих не надходила. Дані уточнюються.

Запорізька область

Минулої доби окупанти завдали 162 удари по 24 населених пунктах області. 125 артобстрілів прийшлися по території Оріхова, Залізничного, Новоандріївки, Чарівного, Затишшя, Темирівки, Кам'янського, П'ятихаток, Плавнів та інших міст і сіл на лінії вогню.

Рашисти здійснили 5 РСЗВ-обстрілів Новоданилівки й Роботиного, а також авіаційний удар по Новодарівці. 31 ворожий безпілотник атакував Запоріжжя, Гуляйполе, Гуляйпільське, Малинівку, Новодарівку, Малу Токмачку, Левадне, Полтавку, Лугівське та Роботине.

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Внаслідок атаки БПЛА по обласному центру поранення отримала 32-річна жінка. Надійшло 25 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Дніпропетровщина

Дев’ять дронів-камікадзе протягом вчорашнього дня спрямував агресор на Нікопольщину. Двічі гатив з артилерії. Від ворожих ударів здригалися райцентр, Марганецька та Мирівська громади. Понівечені господарські споруди. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.

Пізно ввечері та вночі ворог накривав артилерійським вогнем Нікопольщину – райцентр та Марганець. Випустив понад десять снарядів. Без жертв.

Харківщина

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Гур'їв Козачок Богодухівського району; Козача Лопань Харківського району; Огірцеве, Вовчанськ, Бочкове, Охрімівка Чугуївського району; Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району. Авіаційних ударів ворог завдав по с. Веселе Харківського району, с. Берестове Куп'янського району.

Вчора ворог обстріляв КАБами с. Веселе Харківського району. Пошкоджено будівлю школи, зруйновано будівлю клубу. Без постраждалих.

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Ввечері окупанти з РСЗВ завдали удару по м. Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено будівлю «Укртелекому» . Інформація про постраждалих не надходила.

Луганщина

Окупанти змінили вектор штурмових дій, змістивши його від Макіївки на Серебрянський ліс та Білогорівку. В цих осередках за учора відбито 19 атак росіян. Значна частина наступів противника відбувалася за підтримки авіації. За добу противник здійснив 120 обстрілів (531 снаряд).

Донеччина

Під вогнем рашистів минулої доби – сім населених пунктів: Курахове, Авдіївка, Красногорівка, смт Нью-Йорк, с.Предтечине, с.Птиче, с.Нова Полтавка.

Пошкоджено 17 житлових будинків (з них сім багатоквартирні), магазин, дитячий садок, вісім цивільних автомобілів. На Донеччині за добу: один загиблий та п’ятеро поранених.

Миколаївщина

Вчора зранку ворог завдавав артилерійських обстрілів по населеному пункту Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Також учора внаслідок ворожих артилерійських обстрілів по с. Дніпровське Куцурубської громади пошкоджено житловий будинок. З-під завалів будівлі деблоковано троє людей – жінку та двох дітей. Одну дівчинку госпіталізовано, іншим медична допомога надається. амбулаторно. Стан постраждалих задовільний. Вдень ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 99 обстрілів (581 снарядів), з них по м. Херсон – чотири обстріли (16 снарядів). Рашисти поцілили у райони 32 населених пунктів області; будівлю гуманітарного штабу, пункт незламності у Бериславському районі, адміністративну будівлю у Херсоні.

Внаслідок обстрілу с. Інгулець поранень зазнав 41-річний чоловік. Постраждалого доставлено до лікарні. Ворог з безпілотника скинув вибуховий предмет на жительку Берислава. Поранення спини та ніг отримала 54-річна жінка. Їй надали допомогу у медичному закладі. Подальше лікування потерпіла проходитиме амбулаторно.

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Пізно ввечері ворогом здійснено авіаудар по м. Херсон (КАБ). Зазнала руйнувань чотирьохповерхова будівля, загиблих та травмованих не виявлено. Всього за добу по області: дві людини дістали поранення.

Триває 692-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 94 бойових зіткнень. Найбільше ворожих штурмів відбито на Лиманському та Авдіївському напрямках.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 22 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також по зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділи ракетних військ уразили три райони зосередження особового складу, вісім артилерійських засобів, засіб ППО та дві радіолокаційні станції противника.