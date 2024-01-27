ЗСУ назвали напрямок, де окупанти значно посилили штурми

За тиждень на Таврійському напрямку захисники взяли в полон 15 окупантів

Російська окупаційна армія посилила наступальні дії та штурми в районі Вербового на Мелітопольському напрямку. Тут уже другу добу поспіль відбувається приблизно 50 бойових зіткнень. Про це повідомив спікер Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

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«Наші командири на місцях. Завжди при найменшій можливості покращують наше тактичне становище. Загалом окупанти тут досить активні, вони значно збільшили кількість наступальних і штурмових дій. Вже другу добу поспіль ворог проводить по 50 бойових зіткнень щоденно», – сказав він.

Загалом, як зазначив речник, російські окупаційні війська активні на всіх ділянках Таврійського напрямку, але інтенсивність різна.

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За тиждень на Таврійському напрямку ЗСУ взяли у полон 15 окупантів. Також за тиждень ворог завдав на цьому напрямку сотню авіаударів, здебільшого це були керовані авіаційні бомби, більшість обстрілів були у Донецькій області.

За даними DeepState, західніше Вербового в результаті важких та тривалих боїв ЗСУ вдалося зайняти декілька посадок. Західніше Роботиного також тривають бої.

мапа DeepState

Нагадаємо, що захоплення Авдіївки на Донеччині залишається пріоритетним для російських загарбників. Ворог здійснює наступ на місто з трьох напрямків.

Триває 703-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень.