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ЗСУ назвали напрямок, де окупанти значно посилили штурми

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ЗСУ назвали напрямок, де окупанти значно посилили штурми
фото: ІІІ окрема штурмова бригада

За тиждень на Таврійському напрямку захисники взяли в полон 15 окупантів

Російська окупаційна армія посилила наступальні дії та штурми в районі Вербового на Мелітопольському напрямку. Тут уже другу добу поспіль відбувається приблизно 50 бойових зіткнень. Про це повідомив спікер Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

«Наші командири на місцях. Завжди при найменшій можливості покращують наше тактичне становище. Загалом окупанти тут досить активні, вони значно збільшили кількість наступальних і штурмових дій. Вже другу добу поспіль ворог проводить по 50 бойових зіткнень щоденно», – сказав він.

Загалом, як зазначив речник, російські окупаційні війська активні на всіх ділянках Таврійського напрямку, але інтенсивність різна.

За тиждень на Таврійському напрямку ЗСУ взяли у полон 15 окупантів. Також за тиждень ворог завдав на цьому напрямку сотню авіаударів, здебільшого це були керовані авіаційні бомби, більшість обстрілів були у Донецькій області.

За даними DeepState, західніше Вербового в результаті важких та тривалих боїв ЗСУ вдалося зайняти декілька посадок. Західніше Роботиного також тривають бої.

ЗСУ назвали напрямок, де окупанти значно посилили штурми фото 1
мапа DeepState

Нагадаємо, що захоплення Авдіївки на Донеччині залишається пріоритетним для російських загарбників. Ворог здійснює наступ на місто з трьох напрямків. 

Триває 703-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень. 

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Теги: фронт Запорізька область штурм наступ

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