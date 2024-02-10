Бояться СБУ. У Запорізькій області росіяни змушують мешканців видаляти українські номери

Окупанти продовжують тероризувати населення тимчасово окупованих територій

Російські окупанти вдаються до нових методів терору на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Українців змушують видаляти з телефонів українські номери. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

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«Місцеві поліцаї при перевірці телефонів змушують людей видаляти українські номери. На думку «правоохоронців» такі контакти можуть бути небезпечними, бо їм всюди ввижаються агенти СБУ», – розповів очільник Запорізької області.

Крім того, за словами Федорова, окупанти влаштовують в захоплених селах фільтрацію, щоб знайти нелояльних до РФ місцевих жителів.

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«Перевіряють наявність російського аусвайсу, непокірних допитують або вивозять в невідомому напрямку. В будинках, де немає господарів, виносять двері та залазять через вибиті шибки, аби поживитися продуктами чи майном мирних людей», – додав він.

Нагадаємо, наразі у полоні російських окупантів перебувають понад 1,2 тис. жителів Запорізької області. Про це заявив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров під час пресконференції в «Укрінформ».

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін повідомив про плани Росії інтегрувати окуповані українські території до РФ впродовж наступних шести років.

Путін заявив, що Росія планує, щоб окуповані території України були на одному рівні з Росією в невизначених «ключових областях» до 2030 року.