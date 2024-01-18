На Харківщині РФ влучила в гімназію, Херсонщина оговтується від атаки: ситуація в регіонах

Росіяни завдали 179 ударів по 25 містах та селах Запорізької області

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Хмельниччина

Сьогодні вночі під час повітряної тривоги, в області сили ППО ЗСУ знешкодили три БпЛА типу Shahed. Минулося без постраждалих.

Кіровоградщина

Вночі відпрацювало ППО. Без постраждалих і руйнувань цивільної інфраструктури. Дані щодо наслідків уточнюються.

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Чернігівщина

За добу – 12 обстрілів (78 вибухів). Ворог бив із мінометів, артилерії, РСВЗ по Новгород-Сіверському, Корюківському та Чернігівському районах. У двох прикордонних селах Семенівської громади через мінометні обстріли пошкоджено два приватні будинки, господарські споруди, а також лінію електропостачання.

Сумщина

Вночі росіяни здійснили два обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 9 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська та Середино-Будська громади. Попередньо – без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 40 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 181 вибух – з мінометів, артилерії, гранатометів, авіаудар із гелікоптеру (пуск 3 ракет НУРС (3 вибухи), обстріл FPV дроном-камікадзе та скидання з БпЛА вибухових предметів типу ВОГ. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Юнаківська, Хотінська, Великописарівська, Глухівська, Шалигинська, Середино-Будська громади.

Також вчора сили ППО над Сумщиною збили шість ворожих БПЛА типу «Шахед». Падіння уламків одного зі збитих БпЛА типу «Шахед» спричинило руйнування покрівлі технічного приміщення і загоряння двох вантажівок.

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Запорізька область

Минулої доби росіяни завдали 179 ударів по 25 містах та селах області. 128 артобстрілів прийшлися по території Оріхова, Залізничного, Приютного, Чарівного, Новоданилівки, Новоандріївки, Лугівського, Білогір'я, Кам'янського, Лобкового та інших прифронтових населених пунктів.

42 ворожі безпілотники атакували Гуляйполе, Гуляйпільське, Левадне, Роботине, Новодарівку, Малу Токмачку, Полтавку, Малинівку, Чарівне, Степове та П'ятихатки. Окупанти вгатили авіаснарядами по Роботиному та Новодарівці, а також здійснили 7 РСЗВ-обстрілів Новоіванівки, Роботиного та Малої Токмачки. Надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих.

Дніпропетровщина

За вчорашній день окупанти атакували Нікопольщину з півтора десятки разів. Били з артилерії та запустили 12 дронів-камікадзе. Одним з безпілотників вдарили по цивільному авто у Марганецькій громаді. Постраждав 19-річний юнак та 13-річний хлопчик.

Також під удар потрапили Нікополь, Покровська та Мирівська громади. В райцентрі зачепило магазин та будівлю. У Мирівській громаді пошкоджений газогін та лінія електропередачі.

Пізно ввечері агресор вдарив з артилерії по Мирівській громаді, що на Нікопольщині. Ніхто не постраждав. За добу у Дніпровському районі оборонці неба знищили ворожу ракету, в Павлограському – чотири шахеди.

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У Павлоградському районі уламки збитого БпЛА впали на територію фермерського господарства. Там сталася пожежа. Рятувальники оперативно приборкали вогонь. Знищена одна споруда. Люди цілі.

Харківщина

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Окіп Богодухівського району; Козача Лопань Харківського району; Гатище, Плетенівка Чугуївського району; Синьківка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.

Авіаційних ударів ворога зазнали Федорівка, Вовчанськ Чугуївського району; Табаївка, Піщане Куп'янського району. ЗСУ відбили шість атак ворога біля Синьківки Куп'янського району.

Вчора ввечері окупанти завдали два удари по м. Чугуїв. Тип озброєння встановлюється. Ворожий боєприпас влучив у будівлю навчального закладу (гімназія). Внаслідок обстрілу загинула 62-річна жінка, яка працювала оператором котельні. Травм зазнали 63-річний чоловік та 45-річна жінка. Обох госпіталізували, стан середній. Ще одній 82-річній постраждалій допомогу надали на місці. Пошкоджено будівлю закладу. Також вчора ворог завдав удару по с. Малий Бурлук Куп'янського району.

Внаслідок обстрілу загинула 62-річна жінка. 10-річний хлопець зазнав травматичної ампутації нижньої кінцівки, дитину доставили до лікарні, стан важкий. 13-річна дівчина зазнала уламкового поранення тулубу, постраждалу доставили до лікарню, стан важкий. Пошкоджено адміністративну будівлю, 6 житлових будинків, господарчі будівлі.

Також зранку, 18 січня, окупанти завдали удару по місту Куп‘янськ Харківської області. Одна людина загинула, є поранені.

Луганщина

Противник тисне біля Макіївки та Білогорівки, обстрілюючи та намагаючись там просунутися. За учора нашими захисниками відбито вісім таких спроб. Під вогонь росіян також потрапило Невське. Авіацію вони спрямували на Білогорівку та Серебрянський ліс. За добу противник здійснив 127 обстрілів (533 снаряди).

Донеччина

Під вогнем рашистів – 11 населених пунктів: Авдіївка, Курахове, Торецьк, смт Гродівка, с.Бердичі, с.Миколайпілля, с.Новобахмутівка, с.Новоселівка Перша, с.Предтечине, с. Рай-Олександрівка, с. Семенівка.

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Пошкоджено 11 житлових будинків, будівля лікарні, обладнання ТЕС, цивільний автомобіль, ЛЕП, газопровід, будівля школи, господарча споруда.

Миколаївщина

Протягом доби силами й засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено ворожий дрон-камікадзе «Ланцет» та вісім ударних БпЛА типу Shahed-136/131.

Вчора зранку артилерійські удари фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також вчора обстрілів зазнав населений пункт Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Баштанський район: вночі під час роботи ППО із відбиття дронової атаки внаслідок падіння уламків збитих БпЛА в Снігурівській громаді пошкоджено складські приміщення агропідприємства. Постраждалих немає.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 116 обстрілів (531 снаряд), з них по м. Херсон – 10 обстрілів (57 снарядів). Росіяни поцілили у райони 28 населених пунктів області; територію заводів, парку та складське приміщення у Херсоні; адмінбудівлю та фермерське господарство у Бериславському районі. Один Shahed-131/136 силами протиповітряної оборони знищено.

Окупаційні війська з годину крили вогнем житлові квартали Дніпровського району Херсона. Через російський обстріл загорівся гараж та автівка. Пожежу оперативну ліквідували рятувальники. Також пошкоджено й оселі містян. Травми, несумісні з життям, отримав 37-річний чоловік, який перебував на вулиці. У 81-річної херсонки діагностували вибухову травму та контузії. Лікарі «екстренки» надали їй допомогу на місці.

Під удар ворога потрапила цивільна автівка. На жаль, від отриманих поранень загинув 65-річний водій. Також противник здійснив авіаційний удар по н.п. Тягинка, Червоний Маяк, Зміівка. Без потерпілих.

Вдень ворог вкотре атакував місто Херсон. Поранення отримала 71-річна жінка. Потерпілу доставили до лікарні з вибуховою травмою, пораненням передпліччя та голови. Їй надають меддопомогу.

Внаслідок удару по Бериславу – троє постраждалих. У 60-річної жінки вибухова травма та поранення голови. Такі ж поранення одержав її чоловік, віком 62 роки. Подружжя знаходилося у власному будинку під час атаки. Вибухову травму та поранення руки дістав 54-річний чоловік. Усі постраждалі отримали медичну допомогу.

Внаслідок ворожих ударів по селу Ромашкове Білозерської громади пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, а також автомобіль. Постраждала 81-річна місцева жителька; вибухова травма та контузія. Потерпілій надали меддопомогу на місці.

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Ввечері ворогом здійснено атаку 5-ма ударними БПЛА типу «Шахід». З них – два «прильоти» в м. Херсон, внаслідок чого травми отримала 49-річна жінка. Потерпілій надано медичну допомогу. Ще три – в ангар неподалік від населеного пункту с. Урожайне, Бериславського району. Інформація щодо потерпілих та пошкоджень встановлюється. За добу по області: дві людини загинуло, ще семеро – дістали поранення.

Триває 694-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Найбільше боїв було на Лиманському та Авдіївському напрямках. На Запорізькому напрямку ворог не проводив атак.