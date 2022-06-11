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    Новини

    Посол Великої Британії натрапила у столичному кафе на круасан «Борис Джонсон» (фото)

    Зачіска Бориса Джонсона надихнула київських кондитерів - Посол Великої Британії натрапила у столичному кафе на круасан «Борис Джонсон» (фото)
    Зачіска Бориса Джонсона надихнула київських кондитерів
    фото з відкритих джерел

    Вартість випічки із екзотичною назвою – 97 гривень

    Пані посол Великої Британії Мелінда Сіммонс побувала у столичному кафе і натрапила там на круасан, названий на честь прем’єра країни – «Борис Джонсонюк». Смаколик нагадує славнозвісну зачіску політика. Відповідне фото дипломатка опублікувала в Twitter.

    «Сьогодні я знайшла у київському кафе круасан Борис Джонсон», – ідеться у повідомленні Сіммонс.

    Вартість випічки із екзотичною назвою – 97 гривень.

    Нагадаємо, у Великій Британії увечері 6 червня відбулося голосування щодо відставки прем’єр-міністра Бориса Джонсона. Палата громад парламенту Британії оголосила результати таємного голосування: очільник уряду отримав підтримку партії та залишається на своїй посаді.

    Як відомо, приводом для недовіри Джонсону стали порушення карантинного режиму.

    Також Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон планує подвоїти зусилля щодо надання життєво важливого продовольства та гуманітарної допомоги Україні.

    Теги: росія окупанти війна політика посол Україна Twitter окупація Борис Джонсон #stoprussia
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    Посол Великої Британії натрапила у столичному кафе на круасан «Борис Джонсон» (фото)