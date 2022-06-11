Посол Великої Британії натрапила у столичному кафе на круасан «Борис Джонсон» (фото)

Вартість випічки із екзотичною назвою – 97 гривень

Пані посол Великої Британії Мелінда Сіммонс побувала у столичному кафе і натрапила там на круасан, названий на честь прем’єра країни – «Борис Джонсонюк». Смаколик нагадує славнозвісну зачіску політика. Відповідне фото дипломатка опублікувала в Twitter.

«Сьогодні я знайшла у київському кафе круасан Борис Джонсон», – ідеться у повідомленні Сіммонс.

Вартість випічки із екзотичною назвою – 97 гривень.

Нагадаємо, у Великій Британії увечері 6 червня відбулося голосування щодо відставки прем’єр-міністра Бориса Джонсона. Палата громад парламенту Британії оголосила результати таємного голосування: очільник уряду отримав підтримку партії та залишається на своїй посаді.

Як відомо, приводом для недовіри Джонсону стали порушення карантинного режиму.

Також Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон планує подвоїти зусилля щодо надання життєво важливого продовольства та гуманітарної допомоги Україні.