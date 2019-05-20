У Путіна прокоментували промову Зеленського



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Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков Фото: The Insider

Пєсков, коментуючи сьогоднішню промову Президента Володимира Зеленського, заявив, що «Крим є регіоном РФ», тому питання про його «приналежність» не стоїть

Прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи сьогоднішню промову Президента Володимира Зеленського, заявив, що «Крим є регіоном РФ», тому питання про його «приналежність» не стоїть. Про це він сказав сьогодні в бесіді з журналістами, передає ТАСС.

«Що стосується приналежності Криму, то тут, як ми неодноразово говорили, в цілому такого питання не існує і існувати не може: це один з регіонів РФ», - сказав представник Кремля.

Говорячи про врегулювання ситуації на південному сході України, він зазначив, що цю проблему президент Зеленський «може і повинен вирішити» на основі чіткого плану, викладеного в мінських домовленостях.

Як повідомлялось, після прийняття присяги президент України Володимир Зеленський заявив, що Крим і Донбас - це українська земля, і заявив про необхідність повернення втрачених територій.

Зазначимо, сьогодні відбулась інавгурація Володимира Зеленського. На ній уже президент України Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду. У зв'язку з цим вже сьогодні ввечері відбутися консультації Зеленського з фракціями щодо розпуску Ради.

Як повідомлялось, президент РФ Володимир Путін не буде відправляти привітання або дзвонити президенту України Володимиру Зеленському після його інавгурації 20 травня.