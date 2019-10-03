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    Події в Україні

    В окупованому Криму загорівся ракетний катер

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    Осередок займання зараз ліквідовано, спостерігається задимлення - В окупованому Криму загорівся ракетний катер
    Осередок займання зараз ліквідовано, спостерігається задимлення

    За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих нема

    В окупованому Криму сьогодні, 3 жовтня, на судноремонтному заводі в Севастополі загорівся ракетний катер Р-71 Шуя.

    Про це повідомив Интерфакс.

    Зазначається, що пожежа сталася на території 13-го судноремонтного заводу, що спеціалізується на комплексному ремонті суден ВМФ РФ.

    «Осередок займання зараз ліквідовано, спостерігається задимлення, а весь екіпаж (46 осіб) евакуйований. Загиблих і постраждалих, за попередньою інформацією, немає», - йдеться у повідомленні.

    Як пояснив прессекретар судноремонтного заводу Сергій Горбачов, пожежа сталася під час запуску одного з механізмів на відремонтованому ракетному катері.

    Раніше повідомлялося, що пожежу на плавзаводі «Петро Житников» гасили тиждень.

    Нагадаємо, плавуча база «Петро Житников» загорілася в Тихому океані біля Курильського острова Ітуруп 23 вересня. З 420 членів екіпажу більшість евакуювали, 63 людини залишилися гасити пожежу.

    пожежа Крим ракетний катер
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