В окупованому Шахтарську «бавовна»: палає нафтобаза (відео)

Пожежу видно за кілька кілометрів

Окупанти заявили про ракетний удар по Шахтарську

У ніч на 28 липня у тимчасово окупованому Шахтарську Донецької області прогриміли вибухи, після чого виникла пожежа. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

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У мережі поширилися відео з місця пожежі.

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Окупаційна адміністрація Шахтарська повідомила, що в місті в результаті ракетного удару сталося загорання нафтобази.

Повідомлення окупаційної влади Шахтарська фото із соцмережі

На місці події працюють служби оперативного реагування. За даними окупаційної влади, внаслідок вибуху та пожежі нібито ніхто не постраждав.

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Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Криму пізно ввечері 27 липня пролунали вибухи. Працювали сили протиповітряної оборони.

Уночі 28 липня Москву нібито атакував безпілотник.