В окупованому Шахтарську «бавовна»: палає нафтобаза (відео)
Окупанти заявили про ракетний удар по Шахтарську
У ніч на 28 липня у тимчасово окупованому Шахтарську Донецької області прогриміли вибухи, після чого виникла пожежа. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
У мережі поширилися відео з місця пожежі.
Окупаційна адміністрація Шахтарська повідомила, що в місті в результаті ракетного удару сталося загорання нафтобази.
На місці події працюють служби оперативного реагування. За даними окупаційної влади, внаслідок вибуху та пожежі нібито ніхто не постраждав.
Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Криму пізно ввечері 27 липня пролунали вибухи. Працювали сили протиповітряної оборони.
Уночі 28 липня Москву нібито атакував безпілотник.
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