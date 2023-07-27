В окупованому Токмаку пролунали вибухи
Місцеві мешканці повідомляють, що чують звуки детонації боєприпасів
27 липня в тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області пролунали гучні вибухи. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
«Токмак приймає вітання. Мешканці повідомляють про кілька дуже гучних вибухів», – повідомив Іван Федоров.
Місцеві жителі чули щонайменше п'ять вибухів, після чого розпочалася детонація. Про це повідомили місцеві Тelegram-канали.
Зазначимо, що російські окупанти захопили місто Токмак на самому початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року.
Нагадаємо, що вибухи в окупованому Токмаку лунають регулярно. 21 липня, наприклад, вибухи чули по всьому окупованому місту.
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