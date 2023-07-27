В окупованому Токмаку пролунали вибухи

Місцеві мешканці повідомляють, що чують звуки детонації боєприпасів

27 липня в тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області пролунали гучні вибухи. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Токмак приймає вітання. Мешканці повідомляють про кілька дуже гучних вибухів», – повідомив Іван Федоров.

Місцеві жителі чули щонайменше п'ять вибухів, після чого розпочалася детонація. Про це повідомили місцеві Тelegram-канали.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Місцеві коментують гучну «бавовну» в Токмаку скріншоти

Зазначимо, що російські окупанти захопили місто Токмак на самому початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року.

Нагадаємо, що вибухи в окупованому Токмаку лунають регулярно. 21 липня, наприклад, вибухи чули по всьому окупованому місту.