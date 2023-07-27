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В окупованому Токмаку пролунали вибухи

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
В окупованому Токмаку пролунали вибухи
У Токмаку гучна «бавовна»
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Місцеві мешканці повідомляють, що чують звуки детонації боєприпасів

27 липня в тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області пролунали гучні вибухи. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

«Токмак приймає вітання. Мешканці повідомляють про кілька дуже гучних вибухів», – повідомив Іван Федоров. 

Місцеві жителі чули щонайменше п'ять вибухів, після чого розпочалася детонація. Про це повідомили місцеві Тelegram-канали.

В окупованому Токмаку пролунали вибухи фото 1
Місцеві коментують гучну «бавовну» в Токмаку
Місцеві коментують гучну «бавовну» в Токмаку
скріншоти

Зазначимо, що російські окупанти захопили місто Токмак на самому початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року.

Нагадаємо, що вибухи в окупованому Токмаку лунають регулярно. 21 липня, наприклад, вибухи чули по всьому окупованому місту.

Теги: окуповані території окупанти Запорізька область

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