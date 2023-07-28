Мер Москви заявив про атаку безпілотника
Росіяни нібито збили над столицею РФ український дрон
Уночі 28 липня Москву нібито атакував безпілотник. Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін у Telegram.
За його словами, російські військові нібито збили дрон.
«Вночі була здійснена спроба атаки ворожого безпілотника, який був збитий силами міністерства оборони», – написав він.
Московський міський голова додав, що руйнувань і постраждалих внаслідок атаки немає.
Нагадаємо, що на світанку 24 липня у різних районах Москви були зафіксовані гучні вибухи.
У бізнес-центрі на вулиці Лихачова після вибухів здійнявся дим та невелике загоряння. Також на Комсомольському проспекті внаслідок вибуху були пошкоджені вікна в одній із будівель, і рух транспорту був перекритий поліцією. Міноборони РФ заявило про відбиття атаки «українських безпілотників» на Москву.
Коментарі — 0