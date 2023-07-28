Мер Москви заявив про атаку безпілотника

Росіяни нібито збили над столицею РФ український дрон

Уночі 28 липня Москву нібито атакував безпілотник. Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін у Telegram.

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За його словами, російські військові нібито збили дрон.

«Вночі була здійснена спроба атаки ворожого безпілотника, який був збитий силами міністерства оборони», – написав він.

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Московський міський голова додав, що руйнувань і постраждалих внаслідок атаки немає.

Нагадаємо, що на світанку 24 липня у різних районах Москви були зафіксовані гучні вибухи.

У бізнес-центрі на вулиці Лихачова після вибухів здійнявся дим та невелике загоряння. Також на Комсомольському проспекті внаслідок вибуху були пошкоджені вікна в одній із будівель, і рух транспорту був перекритий поліцією. Міноборони РФ заявило про відбиття атаки «українських безпілотників» на Москву.