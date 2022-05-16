У районі Сєверодонецька і Лисичанська буде тривати дуже сильне напруження, – експерт

Мета російських окупантів – вийти на адмінмежі Луганської області

Говорити про те, що просування російських військ в Україні застопорилося, поки що дуже передчасно. Воно не досягло своїх поставлених цілей, натомість зараз можна спостерігати просто відчайдушні спроби противника оточити наші війська в районі Сєверодонецька і Лисичанська. Тому там буде тривати дуже сильне напруження протягом наступних днів. Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів військовий експерт Сергій Грабський.

«Чому? Тому що для росіян критично важливо прорватися туди і оголосити про досягнення хоча би одної мети, а саме – як вони кажуть, «відновлення кордонів» так званої «Луганської народної республіки». Тобто вийти на адмінмежі Луганської області. Тому, незважаючи на втрати і сумнівну доцільність цього просування, вони відчайдушно рвуться вперед, і бої на тому напрямку в нас зараз знаходяться фактично в кульмінаційній стадії», – пояснив полковник Грабський.

Експерт наголошує, що більша частина російських військ, які протидіють українській армії на харківському напрямку, складають бойовики «ДНР» та «ЛНР». Вони є непідготовленими, низько мотивованими і слабо озброєними підрозділами. Їх, на його думку, використовували для того, щоб зафіксувати присутність ворожих військ на українській території та забезпечити нанесення вогневих ударів по наших позиціях у районі Харкова.

Як повідомлялося, військовий експерт Сергій Грабський переконаний, що зараз зарано говорити про те, що напруженість бойових дій в російсько-українській війні спадає. За його словами, воєнна динаміка на сьогодні настільки потужна, що один успіх, навіть локальний, може змінити ситуацію на всьому фронті.

15 травня українські військові підірвали на Донбасі мости по ключовому сполученню між Рубіжним та Сєверодонецьком, щоб зупинити наступ загарбників у напрямку Сєверодонецька та Лисичанська.

Також стало відомо, що в Луганській області окупанти примушують чоловіків іти воювати. А тим, хто відмовляється від мобілізації на війну, погрожують розстрілами.