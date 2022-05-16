Луганщина: чоловікам, які відмовляються від мобілізації, росіяни погрожують розстрілами

Окупанти перерозподіляють бізнес, ставлять «смотрящих» за фермерами

В Луганській області окупанти примушують чоловіків іти воювати. А тим, хто відмовляється від мобілізації на війну, погрожують розстрілами. Про це голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

«Зараз починається мобілізація жорстка, навіть без проходження медичної комісії. Тобто всім кажуть: «Ми вас звільнили, тому ідіть і захищайте республіку, і воюйте проти України», - сказав він.

За словами Гайдая, чоловіки шоковані, адже ловлять тих, хто виїхав у глиб окупованої території, у безпечніші місця, де не ведуться обстріли. У разі відмови, чоловікам погрожують розстрілами.

Також він повідомив, що окупанти перерозподіляють бізнес, ставлять «смотрящих» за фермерами.

«Вони вимагають, щоб всі передавали своє майно в якісь колгоспи, які вони створюють. Був випадок, коли фермер на нараді встав і сказав, що не буде віддавати все зароблене майно та землю в якийсь колгосп. Ввечері під’їхав БТР і розстріляв його будинок», – сказав Гайдай.

Нагадаємо,за повідомленням начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, в РФ розглядаються зміни законодавства щодо призову.