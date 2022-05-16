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    Події в Україні

    Луганщина: чоловікам, які відмовляються від мобілізації, росіяни погрожують розстрілами

    Луганщина: чоловікам, які відмовляються від мобілізації, росіяни погрожують розстрілами
    фото з відкритих джерел

    Окупанти перерозподіляють бізнес, ставлять «смотрящих» за фермерами

    В Луганській області окупанти примушують чоловіків іти воювати. А тим, хто відмовляється від мобілізації на війну, погрожують розстрілами. Про це голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

    «Зараз починається мобілізація жорстка, навіть без проходження медичної комісії. Тобто всім кажуть: «Ми вас звільнили, тому ідіть і захищайте республіку, і воюйте проти України», - сказав він.

    За словами Гайдая, чоловіки шоковані, адже ловлять тих, хто виїхав у глиб окупованої території, у безпечніші місця, де не ведуться обстріли. У разі відмови, чоловікам погрожують розстрілами.

    Також він повідомив, що окупанти перерозподіляють бізнес, ставлять «смотрящих» за фермерами.

    «Вони вимагають, щоб всі передавали своє майно в якісь колгоспи, які вони створюють. Був випадок, коли фермер на нараді встав і сказав, що не буде віддавати все зароблене майно та землю в якийсь колгосп. Ввечері під’їхав БТР і розстріляв його будинок», – сказав Гайдай.

    Нагадаємо,за повідомленням начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, в РФ розглядаються зміни законодавства щодо призову.

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    Теги: росія окупанти «ЛНР» війна мобілізація Україна окупація #stoprussia
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    Луганщина: чоловікам, які відмовляються від мобілізації, росіяни погрожують розстрілами