Куди сходити у Києві 9-15 червня: дайджест культурних подій

Український інді-електро-поп гурт Kadnay 15 червня представить свій новий альбом «Квітами на глибині»

Протягом тижня, із 9 до 15 червня, у Києві відбудуться цікаві культурні події. Зокрема, у Національному академічному драматичному театрі ім. Лесі Українки відбудеться прем'єра вистави «Поромник». Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра запрошує найменших глядачів на виставу «Про вередливу Гусеницю та закоханого Черв’яка».

Український інді-електро-поп гурт Kadnay 15 червня представить свій новий альбом «Квітами на глибині», а на любителів гумору чекає «Підпільний стендап на трьох».

До вашої уваги перелік подій, які відбудуться у Києві 9-15 червня:

Зміст

Музеї

10 червня – відкриття виставки «На фестини до Києва» (виставка триватиме до 20 липня);

14 червня – пішохідний квест «У пошуках міста Володимира»;

14 червня – кураторська екскурсія виставкою «Тіні старого Києва»;

до 20 липня – виставка «Український авангард. Еволюція. Поповнення колекції 4:0»;

до 20 серпня – виставка «На сторожі Святої Софії»;

до 30 серпня – виставка «Тіні старого Києва»;

до 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;

протягом місяця – настільна гра «Українці проти москалів» у просторі виставки «На сторожі Святої Софії»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Ціна свободи».

до 30 грудня – виставка «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

13, 14 червня – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «СВОЇ/ЧУЖІ: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

15 червня – «Та тут же жив Грушевський!» – прогулянка садибою на Паньківській, 9 з відвідуванням виставки «СВОЇ/ЧУЖІ: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

до 30 червня – виставка «TRANSFERO (до 90-річчя повернення столиці України до Києва)»;

щосуботи – кураторські екскурсії виставкою «TRANSFERO (до 90-річчя повернення столиці України до Києва)».

до 22 червня – персональна виставка художниці Лідії Селянко;

до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;

до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський».

до 30 червня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);

до 30 червня – виставка «Українські обличчя зони»;

до 17 червня – виставка акварелей Петра Юрченка з приватної колекції Василя Перевальського.

до 30 червня – виставка «Мереживо часу: світська мода на зламі століть».

до 22 червня – виставка «White Shadow – Біла Тінь: Художній світ вистави».

до 30 червня – виставка Tempo Primo;

14, 15 червня – пішохідні екскурсії Кудрявцем.

до 10 червня – виставка Ellen Orro;

до 15 червня – виставка Віктора Зінченка;

15 червня – концерт Національної філармонії України.

12 червня – майстер-клас з пластинографії «Краса рятує світ»;

13 червня – зустріч із поетесою Наталею Бельченко «Троянди й виноград»;

14 червня – концерт фольклорного гурту «Веселі музики» Національної філармонії України «Голосіївський мануар».

до 30 червня – персональна виставка живопису Андрія Кулагіна.

до 15 червня – виставка «Львівська школа студійного скла. Пам’яті Франца Черняка (1938–2025)»;

до 29 червня – виставка «Ремесла, що живуть». Декоративне мистецтво в Національному переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України;

до 20 липня – виставка «Подільський пересмішник». Твори Івана Гончара з колекції НМДМУ;

до 3 серпня – виставка «Саїнська зозулька». Орнаментальні мотиви української вишитої сорочки ХІХ–ХХ ст.». Із колекції НМДМУ.

до 10 червня – колективна виставка живопису «Квітучі сади України»;

14 червня – тематична екскурсія М. Павлишин «Постать Пилипа Орлика в експозиції Музею гетьманства»;

12–22 червня – виставка живопису Оксани Дашивець «Літо, за яким сумую»;

протягом червня – спільний виставковий проєкт Музею гетьманства та комунального закладу «Центр консервації археологічних предметів» «Пам’ятки Подолу – подорож у минуле».

15 червня – сеанс казкотерапії «Казка для всіх» від психолога, арттерапевта Музи Рощиної;

до 30 червня – виставка сценографії Людмили Нагорної;

постійно – виставка українських народних музичних інструментів «Живії струни України»;

постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.

до 13 червня – виставка «Художня слава Кривого Рогу. Український імпресіонізм другої половини ХХ століття» (твори криворізьких художників із колекції Віталія Лиса);

до 18 червня – персональна виставка «Танок води і світла» Олени Хохрякової.

15 червня – захід «American gospel singing workshop American Folk Concert with Benya Stewart and Company»;

до 15 червня – пересувна виставка «Україна і Українці» (давні світлини кінця ХІХ – І половини ХХ століть з історико-етнографічного альбому Івана Гончара «Україна й Українці»);

до 22 червня – виставка «Іканича: Маріупольська писанка».

15 червня – концерт класичної музики від Національної філармонії України;

продовження виставок:

- «Дорога до Воскресіння». Унікальні українські стародруки та ікони XVII-XVIII ст.;

- «Митець національного сумління і бунту». До 95-річчя Ліни Костенко;

- «Дух Шевченка нас гартує», присвяченої 210-м роковинам від дня народження Тараса Шевченка та всім, хто захищає Україну від російської агресії

до 18 червня – виставка фоторобіт Оксани Чорної, офіцера служби зв’язків із громадськістю 53-ї окремої механізованої бригади імені Князя Володимира Мономаха «Наші будні бойові»;

до 20 червня – фотовиставка «Дитинство, засмучене війною» (до Дня захисту дітей, у межах проєкту «Ми діти твої, Україно»);

до 20 червня – виставка дитячих робіт «Мрії дитинства» (до Дня вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії російської федерації).

до 15 червня – виставка «Навчитель». Виставка до Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу;

12 червня – Small talk із запрошеними гостями (в межах виставки «СВУ. Страсна весна 30-х»);

15 червня – пішохідна екскурсія «Київський «Латинський» квартал Косачів»;

до 30 червня – виставка «Страсна весна 30-х. Справа Спілки визволення України»;

щовівторка та щочетверга – квест для школярів «Таємниці музичних інструментів»;

щосуботи – інтерактивна екскурсія «Жіночі обличчя Українського Парнасу»;

на замовлення – екскурсія англійською мовою «Welcome to Starytskyi House».

Концерти спільно з Національною філармонією України:

11 червня – «Червона рута». Ольга Чубарєва;

13 червня – Rizol Quartet Virtuoso;

14 червня – Анатолій Юрченко.

14 червня – зустріч із Ю. Мичкою в межах виставки «Золтан Мичка. Лінія наступності»;

до 15 червня – виставка «Київ. Ритми»;

до 22 червня – виставка «Золтан Мичка. Лінія наступності»;

до 29 червня – музейний проєкт «Віч-на-віч з Миколою Ґе», з колекції музею;

до 30 листопада – виставка «Терещенківська, 9», присвячена історії музейної садиби.

12 червня – екскурсія-квест для школярів різних вікових груп «У пошуках таємничого рецепту»;

14 червня – тематична екскурсія «Родинне гніздо Бунге та його видатні сини»;

15 червня – тематична екскурсія «Таємниці аптеки Бунге»;

до 30 червня – оглядові екскурсії музеєм.

до 15 червня – виставка «Мій музей»;

12 червня – лекція литовської дослідниці з історії литовської школи фотографії (англійська мова, в записі);

13–15 червня – «13-17: Історія Музею Ханенків», вулична екскурсія;

до 14 вересня – виставка «Бентежні роки. Митці з України в École de Paris»;

щосуботи – скетчинг у дворику Музею Ханенків;

щонеділі – кураторська екскурсія виставкою «Мій музей»;

щосуботи та щонеділі – екскурсія Музеєм Ханенків від Олександра Жука.

11 червня – благодійний захід спільно з БФ «Карітас-Київ» та БФ «ЯМаріуполь»: оглядова екскурсія;

9–14 червня – виставка акварельного живопису Наталії Кохаль «Крихкий світ»;

9–14 червня – науково-історична виставка «Угорські винахідники» (за підтримки посольства Угорщини в Україні);

9–14 червня – виставка «Ода механіці та стану гри» (спільно з Державним музеєм іграшки МОН України та кафедрою «Конструювання машин» КПІ ім. І. Сікорського);

9–14 червня – оглядові та тематичні екскурсії на запит за телефоном: (044) 204-85-17;

14 червня – родинна субота: майстер-класи для дітей, кураторська екскурсія виставкою «Ода механіці та стану гри», тематична зустріч до Всесвітнього дня донора крові з Почесним донором України.

Виставки «Форма неосяжності Людмили Мєшкової» та «ПроЗорі»

Виставковий проєкт «Форма неосяжності Людмили Мєшкової» присвячений непересічній українській художниці керамічного живопису. Основою виставки стане монументальне керамічне панно «Майська ніч», яке експонується вперше з моменту його створення на початку 1990-х.

Найвідоміша робота Людмили Мєшкової «Земле, флюїди життя і розквіту світам Усесвіту посилай…» розміщена у штабквартирі ЮНЕСКО в Парижі. В Україні її твори можна побачити в Будинку кіно, Будинку архітекторів, в екстер’єрі багатьох храмів, інтер’єрах готелів «Русь» і «Київ», у холах лікарні «Феофанія» і Головпоштамту.

Особливу вагу виставка набуває після трагічних подій січня 2025 року. Будинок у центрі Києва, де мешкала Людмила Мєшкова, зазнав суттєвих руйнувань внаслідок російської ракетно-дронової атаки. Квартира художниці була сильно пошкоджена вибуховою хвилею. Сама вона дивом вижила, але фактично втратила своє житло. Більшість робіт, на щастя, вціліли, однак сьогодні гостро стоїть питання про місце їх подальшого зберігання та експонування.

Коли: 10-15 червня, 11:00- 17:00

Місце проведення: Український Дім, вул. Хрещатик, 2.

Театри

10 червня – вистава Halt, за реальними подіями та трагедією Шекспіра;

11 червня – вистава «Близькість», дорослі ігри;

12 червня – вистава «Король Лір», трагедія;

13 червня – вистава «Самотній Захід», bad/good trip у світ Мартіна Макдони;

14 червня – вистава «Море… Ніч… Свічки…», невигадане життя на Середземному морі;

14 червня – вистава «Отелло», залізне море;

15 червня – вистава «Поїхати не можна залишитися», лірична комедія про кохання;

15 червня – вистава «Хлібне перемирʼя», сміятись/плакати/розуміти.

14 червня – вистава «Про вередливу Гусеницю та закоханого Черв’яка», романтична комедія;

15 червня – вистава «Мама для мамонтенятка».

Дитячий простір «У світі казок»:

11 червня – вистава «Котик та Півник», весела казка про дружбу;

14 червня – вистава «Коза-Дереза», жарт не на жарт.

10 червня – інтерактивна музична комедія «Одеса. Шалене кохання»;

11, 12 червня – детективно-ексцентрична комедія «Випадок у Готелі дю Комерс»;

13 червня – мексиканська комедія «Два аромати троянди»;

13, 14 червня – водевіль-модерн «Пристрасті дому пана Г.-П.»;

14, 15 червня – вистава «Мамо, де ти?»;

15 червня – екскурсія за лаштунки театру «Колесо» (проводить заслужена артистка України Валентина Бойко).

12 червня – балет на дві дії «Сойчине крило»;

13 червня – мюзикл на дві дії «Жив собі пес...»;

13 червня – концерт солістів театру «Тринадцять»;

14 червня – музичні класики «Джазова абетка»;

15 червня – балет на 2 дії «Дюймовочка».

10 червня – матріархальна комедія «Матір моєї мами»;

10 червня – іронічна містерія на дві дії «Саломея»;

11 червня – мюзикл «Кабаре»;

11 червня – ірландська антисага «Королева краси»;

12, 13 червня – мюзикл «Кабаре»;

12 червня – поліцейська комедія (прем’єра) «Анархіст»;

13 червня – стрибок у невідоме на 1 дію «Ріверсайд драйв»;

14 червня – практично комедія «Як я залишилася сама»;

14 червня – остання дія «Попіл»;

15 червня – повторні уривки про кохання без антракту «Фенілетиламін»;

15 червня – драма на 1 дію «Саша, винеси сміття».

11 червня – музична комедія «В джазі тільки дівчата»;

12 червня – драма «Маруся Чурай»;

13 червня – містична драма «Доріан Ґрей»;

14 червня – оперета «Летюча миша»;

15 червня – сімейна комедія «Сімейка Адамсів».

10 червня – вистава «Ліниві та ніжні», вертикальні прояви горизонтальних пристрастей;

11 червня – вистава «Ліниві та ніжні» (з аудіоописом);

12, 13 червня – вистава «Покоління пепсі», поетично-фантастичний трилер початку нульових;

14 червня – вистава «Світ у горіховій шкаралупі», науково-практичний блокбастер;

15 червня – вистава «Камінний господар», романтична легенда.

Безіменна зірка

У провінційному румунському містечку, де зазвичай не зупиняються потяги, однієї весняної ночі зійшлися шляхи двох незнайомців. Вона – загадкова красуня без квитка, Мона, а він – талановитий вчитель космографії Марін Мірою, який виявився на вокзалі випадково. Їхня зустріч, здається, була зумовлена долею.

Вистава "Безіменна зірка" розгортається протягом однієї доби, показуючи, як за цей короткий час герої переживають ціле життя. Глядачі разом з Моною та Маріном шукатимуть відповіді на вічні питання: чи зможуть закохані зберегти свої почуття, який вибір зробить Мона, і що залишиться Маріну Мірою, який вірить, що "жодна зірка ніколи не відхиляється і ніколи не зупиняється на своєму шляху".

Коли: 14 червня, 16:00

Місце проведення: Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки, вул. Богдана Хмельницького, 5 (м. «Театральна»)

Бібліотеки

до 12 червня – книжкова виставка «Хай завжди буду Я!» до Міжнародного дня захисту дітей;

11 червня – мистецький вечір «Томас Манн у світовому кіномистецтві і на театральній сцені»;

14 червня – екскурсія Вʼячеслава Дзвівалтовського «Косачі та інші знаменитості в Китаєві»;

щопонеділка – мовний клуб «НУМО». Заняття з української мови онлайн і офлайн, проводить Ангеліна Олійник, початок о 17:30;

щочетверга – жіноче творче коло психосоціальної підтримки Тані Срібної «Жіноче коло»;

щоп’ятниці – презентація мистецьких лекцій Анатолія Горового;

щосуботи – англійський розмовний клуб «English speaking club».

10 червня – мистецький проєкт «Уроки малювання олівцем або в техніці акварель» (надання можливостей для діючих військових, ветеранів, членів їхніх родин та ВПО займатися мистецтвом);

11 червня – огляд нових надходжень «Книжковий калейдоскоп»;

11 червня – заняття «Школа мобільної грамотності»;

12 червня – заняття з української мови «Яке прекрасне рідне слово»;

13 червня – літературний розмовний клуб «Спілкуймося українською впевнено»;

до 15 червня – книжкова виставка «Голос України за Євроатлантичне майбутнє»;

протягом місяця – «Ігродень у молодіжній»;

щопонеділка – рубрика #ЛітературнийКалендар;

щовівторка – рубрика #ЧитаємоУкраїнською;

щоп’ятниці – курс «Курс німецької мови. Початковий рівень».

13 червня – святкова читанка «Батько – це таке звання, яке треба підтверджувати щодня» (до Дня батька).

9–11 червня – виставка картин Геннадія та Тетяни Пугачевських «Місто та квіти»;

9–15 червня – виставка живопису Ольги Галагуз «Тепло натюрморту»;

10 червня – комп’ютерні курси для людей старшого віку (за попереднім записом);

11 червня – розмовний клуб «Зустрічі з українською» (за попереднім записом);

13 червня – вистава «Мавка. Таємниці «Лісової пісні». Театр української традиції «Дзеркало»;

13 червня – казкотерапія. Трансформаційна гра. Кризи та ініціації: сімейні та особистісні (індивідуальні та групові зустрічі з психологом Ксенією Мінаєвою).

12 червня – клуб «ART платформа». Майстер-клас «Краса троянд до серця пролягла»;

15 червня – літературно-розмовний клуб «Моя мова». Літературні читання «Уміння говорити… І Діяти».

9 червня – Speaking club «Мовознайка»;

12 червня – мовна практика в розмовному клубі «Говоримо українською»;

12 червня – година-спогад до річниці з дня народження Івана Миколайчука «Цікаві факти про легенду».

11 червня – творча зустріч із письменницею Тамарою Горіха Зерня. Презентація роману «Шептуха».

10 червня – концерт ансамблю «Осіння мелодія» клубного об’єднання «Наша Воскресенка».

9–15 червня – виставки картин Олени Букатчук «Барви душі» та Олени Смаль «Велюрові мрії»;

10 червня – розмовний клуб української мови «Мовна скарбниця»;

10 червня – творча зустріч із письменником Ярославом Карпцем і презентація його книги «Брате! Маєш крила…», присвячена загиблому волонтеру Олексію Антонову;

12 червня – кіноперегляд у кінозалі.

10 червня – майстер-клас із нейрографіки (психоемоційна підтримка та розвантаження для ВПО та користувачів бібліотеки).

11 червня – зустріч із письменником Олегом Круком;

15 червня – літературно-психологічний тренінг із Юлією Белінською.

9–15 червня – виставка витинанок студентів Київського національного університету будівництва і архітектури «Архетипи»;

9–15 червня – виставка робіт Лариси Пуханової «Хто сказав «мяу»?»;

12 червня – заняття студії «Чарівний пензель» (для охочих навчитися малювати);

12 червня – заняття клубу «Чарівний клубок» (для охочих навчитися в’язати гачком та спицями).

10 червня – розмовний клуб української мови «Магія слова»;

15 червня – розмовний клуб української мови в межах проєкту «Єдині» (попередня реєстрація обов’язкова);

15 червня – літературна вітальня «Вишневі зустрічі».

12 червня – розмовний клуб української мови «Українська – це круто!»;

9–15 червня – виставка медитативного малювання до Дня Києва;

Постійно діючі виставки (можливе проведення екскурсій і лекцій за попередньою домовленістю):

етнографічний простір вишивки та побуту, киргизький куточок «Кут ене босогосу»;

кімната-музей Д. М. Гнатюка;

виставка парфумів «Парфум – краса, яку не бачить око»;

виставка української порцеляни «Світ крихкої краси».

Концерти

Kadnay

Український інді-електро-поп гурт Kadnay готується представити свій новий альбом «Квітами на глибині» на концерті просто неба у культурному просторі «В'ява» 15 червня. Цей альбом гурт називає «дзеркалом душі» та музичною сповіддю, що занурить слухачів у чуттєвий світ емоцій, спогадів, сумнівів та внутрішньої сили. Кожна пісня в альбомі пронизана темами любові, віри, внутрішнього пошуку та абсолютної щирості, обіцяючи стати частиною пульсу кожного, хто її почує.

На концерті, який розпочнеться о 19:30 (відкриття дверей о 17:00), окрім нових треків з альбому «Квітами на глибині», прозвучать і вже улюблені хіти Kadnay, такі як «Відпусти», «Станемо тишею», «Тобі», «Забери мене», Santana, Santiago та Disco Girl. Подія відбудеться біля Оранжереї на ВДНГ за адресою: проспект Академіка Глушкова, 1.

Коли: 15 червня, 19:30

Місце проведення: Культурний простір «Вʼява», проспект Академіка Глушкова, 1

Стендапи

«Підпільний Стендап на трьох»

Вечір сміливої української комедії від «Підпільного Стендапу» відбудетться 11 червня. Це чудова нагода посміятися й підтримати свою ментальну рівновагу. Подія відбудеться у легендарному Underground Standup Club при закладі Porta D`oro Trattoria, де з 2016 року створюється елітарна українська стендап-комедія.

Цього вечора виступатимуть: Олександр Качура, відомий як "Імператор Китаю" та "Король Крінжу"; Олександр Жипецький, актор кіно та театру «Чорний Квадрат», а також учасник імпровізаційного шоу «Rockstar improv»; та Ганна Кочегура, визнана найкращою комікесою 2023 року за версією Underground Standup Awards.

Коли: 11 червня, 18:30

Місце проведення: Underground stand up club, вул. Золотоворотська, 15.

«Стендап на даху»

Стендап на даху від «Світло» – можливість провести вихідний з гумором та відпочити після насиченого тижня. Виступатимуть для вас: Влад Галицький, Ярослав Пірог, Богдана Стаховська, Раміль Янгулов. У серці міста, на даху коворкінгу Кooperativkyiv , з якого відкривається шаленої краси вид на Київ

Коли: 15 червня, 19:30

Місце проведення: Kooperativ, вул. Січових Стрільців, 23А.