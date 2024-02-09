Масштабна повітряна тривога тривала понад годину

Громадянам слід негайно пройти в укриття

В Україні станом н 11:21 оголошена масштабна повітряна тривога. Попередньо фіксувався зліт винищувача. Станом на 12:59 тривогу скасовано.

Розпочалася 716-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень. Протягом минулої доби ворог завдав 13 ракетних та 66 авіаційних ударів, здійснив 96 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.