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Масштабна повітряна тривога тривала пів години, у Дніпрі та Запоріжжі лунали вибухи

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Масштабна повітряна тривога тривала пів години, у Дніпрі та Запоріжжі лунали вибухи

Громадянам слід пройти в укриття 

В Україні станом на 12:48 була оголошена масштабна повітряна тривога. Моніторингові телеграм-канали повідомляли про загрозу балістики.

Згодом стало відомо про потужні вибухи у Дніпрі та Запоріжжі.

О 13:15 тривогу було скасовано.

Карта тривог мала такий вигляд:

Масштабна повітряна тривога тривала пів години, у Дніпрі та Запоріжжі лунали вибухи фото 1

Триває 790-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 86 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав шість ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив близько 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 16 БпЛА типу Shahed. Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Теги: окупанти Миколаїв ворог тривога

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