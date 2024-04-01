В Україні може бути заблокований Telegram: нардеп назвав умову

Ярослав Юрчишин: «Ймовірно, якийсь контроль над Telegram з боку Росії є і ми не маємо гарантії, що вся інформація окремих людей там під захистом і не видається секретним службам РФ»

Україна може заблокувати Telegram, якщо підтвердиться витік інформації. Не виключено, що інформація з месенджера видається секретним службам РФ. Про це повідомив голова Комітету зі свободи слова Верховної Ради Ярослав Юрчишин в інтерв’ю РБК-Україна.

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«Для блокування Telegram треба мати чітку аргументацію - рішення РНБО щодо санкцій, наприклад. А для цього має статись якась серйозна критична ситуація з витоком інформації. Дуже не хотілось би, щоб це сталось, тому нам треба зробити вибір», – сказав він.

Як значив депутат, «ймовірно, якийсь контроль над Telegram з боку Росії є і ми не маємо гарантії, що вся інформація окремих людей там під захистом і не видається секретним службам РФ».

«Чи ми маємо 100% гарантію, що це Дуров власник Телеграму? За його словами, так. А він, насправді, мало що каже. До того ж, немає інформації про те, що Дуров відмовився від російського паспорту. Він зараз є громадянином ОАЕ, але це не передбачає відмови від російського громадянства», – сказав Юрчишин.

За його словами, історії, коли Telegram блокує те, що не на користь Росії, демонструють, що комунікація у засновника компанії Павла Дурова з путінським режимом, можливо, і залишилась.

Щодо конкретних шляхів до санкцій проти Telegram, то потрібно пройти цілий шлях. «Тобто фіксація проблем, фіксація того, що мережа не працює, фіксація викликів, які в нас стоять для національної безпеки, винесення це РНБО, рішення РНБО, указ президента, ведення дію указу президента. Чи ця карта залишається на столі? Так. Чи її можна задіяти? Так, якщо якийсь удар по нашій інформаційній безпеці буде дуже болючим», – додав Юрчишин.

Нагадаємо, народний депутат Микола Княжицький від «Європейської солідарністі» заявив, що ініціює законопроєкт про регулювання в Україні Telegram та подібних до нього платформ поширення ЗМІ.

Як раніше повідомлялося, адміністрація Telegram відмовляється блокувати канали, які розповсюджують російську пропаганду, що може привести до блокування месенджера в Україні. Про це заявив Ярослав Юрчишин, депутат від «Голосу» та голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова.