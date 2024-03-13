Внесення правок до законопроєкту про мобілізацію: засідання комітету перенесено

Законопроєкт про мобілізацію може бути прийнятий Верховною Радою України вже до кінця березня

Комітет на засіданні в середу планував продовжити розгляд поправок до другого читання законопроєкту про мобілізацію

Сьогоднішнє засідання комітету з нацбезпеки і оборони Верховної Ради, на якому мали продовжити розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію №10449 скасовано. Про це повідомила народна депутатка, член комітету Марʼяна Безугла у Facebook.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Голова скасував сьогоднішнє засідання щодо мобілізації в Комітеті Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Вчора засідання Завітневич закрив без пояснень після провалу конкретного голосування на перших десяти правках законопроєкту з 4195» – написала Безугла.

Зазначимо, що комітет на засіданні в середу планував продовжити розгляд поправок до другого читання законопроєкту про мобілізацію.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До відома, президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні існує дуже багато дезінформації щодо процесу мобілізації. У звичайному законодавстві не існує демобілізації під час війни. Тому є різні питання щодо законопроєкту про мобілізацію в Україні.

Нагадаємо, раніше глава фракції «Слуга народу» Давида Арахамія заявив, що народні депутати урегулюють питання відстрочки від мобілізації аспірантів та доглядальників за людьми з інвалідністю.

Як повідомлялося, що законопроєкт про мобілізацію може бути прийнятий Верховною Радою України вже до кінця березня. До нього надійшло 4 195 поправок, які зараз доопрацьовуються в комітеті та юридичному управлінні.

До слова, 22 лютого президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про демобілізацію військових термінової служби. Згідно з проєктом, військовослужбовці строкової служби, строк яких закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені терміни, звільняються з військової служби в запас «у терміни, визначені указом президента».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше народний депутат від фракції «Слуга народу», член парламентського комітету з питань нацбезпеки Федір Веніславський розповів, що урядовий законопроєкт про мобілізацію в Україні розширює категорію заброньованих працівників. Також очікується перегляд підприємств та організацій, які можуть бронювати своїх співробітників.