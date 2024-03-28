Вихід Безуглої з фракції «Слуга народу». Віцеспікер парламенту зробив заяву

Нардепка Безугла заявляє, що подавала заяву на вихід із фракції, однак її повернули

Віцеспікер парламенту запевняє, що жодних заяв від Безуглої про вихід із фракції «Слуга народу» не надходило

Президія Верховної Ради досі не отримала заяви про вихід із фракції «Слуга народу» від народної депутатки Мар'яни Безуглої. Про це повідомили народні депутати Ірина Геращенко та Ярослав Железняк із посиланням на віцеспікера парламенту Олександра Корнієнка.

На засіданні Верховної Ради депутати «Європейської Солідарності» вимагали, щоб Корнієнко оприлюднив заяву Безуглої, адже від моменту, коли вона оголосила, що подала її, минуло вже два місяці.

У відповідь перший віцеспікер заявив, що станом на зараз президія не отримала жодної заяви від депутатки.

Сама ж Безугла каже, що подавала заяву на вихід із фракції, але її повернули, бо вона, мовляв, була неправильно оформлена.

«Коротше, формально не відпускають. З партії «Слуга народу» вийшла і всі процедури пройшла. Всі питання – до керівництва фракції», – зазначила депутатка.

Нардепка Безугла заявляє, що подавала заяву на вихід із фракції, однак її повернули скріншот

Нагадаємо, восени 2023 року народна депутатка від партії «Слуга народу» Мар'яна Безугла заявила, нібито військове керівництво не надало жодного плану на 2024 рік чи пропозицій для зміни системи ЗСУ. Безугла протягом тривалого часу публічно критикувала тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та заявила, що він має піти у відставку.

Однак секретар Комітету з питань нацбезпеки та оборони Роман Костенко наголосив, що головнокомандувач ЗСУ не мав подавати план, а на профільному комітеті Верховної Ради його не вимагали.

Низка депутатів Верховної Ради запропонували звільнити Безуглу з посади заступниці голови Комітету з нацбезпеки та оборони. А один із лідерів партії «Демократична сокира», військовий Юрій Гудименко, звернувся до СБУ через заяви депутатки.

Безугла заявила, що закликала «відпустити» її, перед тим написавши заяву на вихід із фракції та партії «Слуга народу». Згодом стало відомо, що голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк задовольнила заяву нардепки Мар'яни Безуглої на вихід з політсили.