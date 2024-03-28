Головна Думки вголос Микола Княжицький
search button user button menu button
Микола Княжицький Народний депутат України

Заборона Telegram. Відповіді на поширені запитання

glavcom.ua
В Україні давно пропонують жорсткіше контролювати роботу Telegram
колаж: glavcom.ua

Законопроєкт «про заборону телеграм» ніякої заборони Telegram або анонімних каналів, не передбачає

Відповім на поширені питання про законопроєкт:

1. Чи правда, що наш законопроєкт передбачає блокування Telegram?

Ні, не правда. В жодному місці законопроєкту про блокування будь-яких месенджерів не йдеться.

2. Чи будуть блокуватись або деанонімізовуватись анонімні канали?

Ні, законопроєкт про власників каналів в Telegram взагалі не згадує. За чинною редакцією Закону про медіа, вони взагалі не регулюються медійним законодавством. Законопроєкт це не змінює, відтак на власників каналів він не вплине.

3. Якщо не блокуєте, то що тоді передбачає законопроєкт?

Законопроєкт пропонує встановити для Telegram та аналогічних сервісів приблизно такі саме вимоги, як вже зараз встановлені українським Законом про медіа для YouTube, та законодавством ЄС для решти сервісів.

Перша з них – вони мають відкрити представництво в Україні або в будь-якій країні ЄС, щоб український регулятор міг комунікувати з такими сервісами. Відповідати на запити української Нацради – це має бути обов’язком не лише YouTube (як зараз), але й інших платформ.

Друга – ці сервіси мають самостійно визначити як бути з контентом, забороненим чинною редакцією Закону про медіа. Тобто законопроєкт не придумує якісь нові заборони – йдеться про розповсюдження порнографії, продаж наркотиків, глорифікація фаш-му тощо.

4. Чи правда, що Telegram пов’язаний з росією?

Є багато доказів, які можуть свідчити про звʼязок Telegram з росією. Від заяв про це СБУ, Міноборони, РНБО, МВС та інших держорганів, до відкритих заяв російських посадовців включно з особисто путіним, що Telegram співпрацює з кремлем. Буквально минулого тижня російський орган цензури в Інтернеті (Роскомнадзор) заявив що на основі їх звернень Telegram видалив (тобто навіть не заблокував) 485 каналів.

При тому українська Нацрада не може домогтись від Telegram не те що видалення, а просто якоїсь відповіді на свої звернення.

Але щоб юридично поставити на тому крапку законопроєкт надає Нацраді право запитати у Telegram інформацію про структуру власності. Наразі жоден орган повноважень перевіряти власність Telegram не має.

5. Якщо Telegram звернення Нацради проігнорує, його заблокують?

Ні, як зазначалось вище, законопроєкт не передбачає блокування Telegram.

Якщо Telegram не відповість, то українським держорганам та банкам (які обробляють фінансову інформацію про громадян) можуть заборонити використовувати Telegram, та встановлювати його на своїх пристроях – смартфонах та комп’ютерах.

Якщо це триватиме довго, Нацрада може застосувати до Telegram штраф.

Власне, це по суті все, що передбачає законопроєкт. Не йдеться про блокування будь-чого. Йдеться лише про налагодження комунікації між Україною та сервісом, який українці використовують найбільше для отримання новин.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Telegram YouTube соцмережі блокування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Соцмережі поширюють новини і формують громадську думку
Соцмережі на контролі: Чому США та Китай занепокоєні
26 березня, 20:10
Нові антиросійські санкції та атака на найбільший інтернет-портал РФ. Головне за 29 лютого
Нові антиросійські санкції та атака на найбільший інтернет-портал РФ. Головне за 29 лютого
29 лютого, 21:00
У соцмережі X може незабаром не стати певних функцій
Користувачів соцмережі X чекають серйозні зміни: Маск зробив заяву
7 березня, 12:31
Наразі причини вибуху на ТЕЦ у Тиві встановлюються
Атака «Шахедів», вибух на ТЕЦ у Росії: головне за ніч
6 березня, 06:30
Байден готовий підписати закон, який обмежить роботу TikTok
Обмеження роботи TikTok. Байден висловив свою позицію
9 березня, 05:50
Полонений окупант хотів топити українців у ополонці
Скуштувати людське м'ясо й топити полонених: окупант приголомшив списком того, що збирався зробити на війні
9 березня, 20:36
Компанія збільшила кількість потягв до найбільш затребуваних напрямків. Зокрема, до Львова та до Карпат
«Укрзалізниця» повідомила про додаткові рейси до туристичних куточків України
13 березня, 10:52
Погода може суттєво впливати на ведення бойових дій
Фахівчиня Укргідрометцентру розповіла, як погода впливає на хід війни
23 березня, 19:47
У тимчасово окупованому Севастополі у Криму міг бути знищений вузол зв'язку Чорноморського флоту РФ
З’явилися супутникові знімки наслідків ракетного удару по Севастополю
24 березня, 20:00

Микола Княжицький

Заборона Telegram. Відповіді на поширені запитання
Заборона Telegram. Відповіді на поширені запитання
Що робити з Telegram? Є рішення
Що робити з Telegram? Є рішення
Європа вступає у війну
Європа вступає у війну
За крок до заборони діяльності Московської церкви
За крок до заборони діяльності Московської церкви
Заборона російської церкви в Україні. Нарешті є зрушення
Заборона російської церкви в Україні. Нарешті є зрушення
Макрон налякав Путіна
Макрон налякав Путіна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
90K
Передача Україні F-16. Путін видав свій головний страх
79K
Посол звернувся до українських біженців у Німеччині з пропозицією
74K
Буде важко. До чого треба готуватися українцям
5782
Перехід на літній час: коли та куди крутити стрілки, цікаві факти, вплив на здоров'я
5458
У Москві водовоз протаранив найбільший у світі пасажирський літак
4936
Російський посол після демаршу польській владі виїхав з країни

Новини

Атака на українські міста, Німеччина передасть Україні снаряди: головне за ніч
Сьогодні, 06:47
Без опадів, сильний вітер: прогноз погоди на 28 березня
Сьогодні, 04:55
Всесвітній день історика. Які свята відзначаємо 28 березня
Сьогодні, 00:20
«Підпишіть петицію»: МВС попередило про нову схему шахраїв
Вчора, 21:33
«Сталевий фронт» Ахметов передав ЗСУ сім тисяч засобів зв'язку
Вчора, 17:23
Україна вийшла на Євро-2024 з футболу, вибухи в Білгороді: головне за ніч
Вчора, 06:31

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua