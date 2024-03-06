Жодних питань до легітимності Зеленського після 20 травня немає – ЦВК

ЦВК посилається на статті 106 і 108 Конституці, що президент не може передавати свої повноваження іншим особам або органам влади

В Україні неможливі будь-які вибори під час воєнного стану, пояснила ЦВК

Центральна виборча комісія вважає, що жодних проблем із легітимністю Президента Володимира Зеленського після 20 травня не існує. На думку комісії, він має виконувати свої повноваження до вступу на посаду наступника. А вибори президента мають бути призначені упродовж 30 днів після завершення воєнного стану. Про це йдеться в офіційній відповіді ЦВК на запит інтернет-видання «Главком».

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Так, Центрвиборчком вказує на закладену у Конституції безперервність здійснення влади, виконання президентом повноважень до вступу на посаду його наступника та відсутність підстав говорити про можливу передачу президентських функцій до голови Верховної Ради.

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Зокрема, ЦВК посилається на статті 106 і 108 Конституції України. І наголошує, що тему «20 травня» може використовувати ворог для розпалювання ворожнечі та підриву довіри до влади всередині країни.

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«Логіка воєнного стану передбачає також і те, що й Верховний головнокомандувач за таких обставин є персоною недоторканою», – йдеться у статті.

З колізіями щодо продовження терміну повноважень стикалися й інші президенти, зокрема, Кучма та Ющенко. І хоча вони затрималися в кріслі президента трохи більше п’яти років, проте це не викликало жодних питань до їхньої легітимності і не спричинило політичних криз.

Також журналісти опитали кількох юристів-конституціоналістів і народних депутатів, які вказують, що «країна не може опинитися в ситуації владного вакууму».

«Можна зробити висновок (посилаючись на ст. 108 Конституції – ред.), що йдеться не тільки про право, а й про обов'язок президента виконувати свої повноваження, зокрема, після спливу п'ятирічного строку», – цитує видання правника Андрія Магеру.

А нардеп Андрій Осадчук вважає, що «чим активніше ми будемо ставити під сумнів легітимність тієї чи іншої гілки влади, чи органу в Україні, тим більше будемо лити воду на млин московської пропаганди».