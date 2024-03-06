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Жодних питань до легітимності Зеленського після 20 травня немає – ЦВК

Дарія Демяник
glavcom.ua
Жодних питань до легітимності Зеленського після 20 травня немає – ЦВК
ЦВК посилається на статті 106 і 108 Конституці, що президент не може передавати свої повноваження іншим особам або органам влади
фото: glavcom.ua

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Центральна виборча комісія вважає, що жодних проблем із легітимністю Президента Володимира Зеленського після 20 травня не існує. На думку комісії, він має виконувати свої повноваження до вступу на посаду наступника. А вибори президента мають бути призначені упродовж 30 днів  після завершення воєнного стану. Про це йдеться в офіційній відповіді ЦВК на запит інтернет-видання «Главком». 

Так, Центрвиборчком вказує на закладену у Конституції безперервність здійснення влади, виконання президентом повноважень до вступу на посаду його наступника та відсутність підстав говорити про можливу передачу президентських функцій до голови Верховної Ради.

(для перегляду – натисніть на документ)

Зокрема, ЦВК посилається на статті 106 і 108 Конституції України. І наголошує, що тему «20 травня» може використовувати ворог для розпалювання ворожнечі та підриву довіри до влади всередині країни.

«Логіка воєнного стану передбачає також і те, що й Верховний головнокомандувач за таких обставин є персоною недоторканою», – йдеться у статті.

З колізіями щодо продовження терміну повноважень стикалися й інші президенти, зокрема, Кучма та Ющенко. І хоча вони затрималися в кріслі президента трохи більше п’яти років, проте це не викликало жодних питань до їхньої легітимності і не спричинило політичних криз.

Також журналісти опитали кількох юристів-конституціоналістів і народних депутатів, які вказують, що «країна не може опинитися в ситуації владного вакууму».

«Можна зробити висновок (посилаючись на ст. 108 Конституції – ред.), що йдеться не тільки про право, а й про обов'язок президента виконувати свої повноваження, зокрема, після спливу п'ятирічного строку», – цитує видання правника Андрія Магеру.

А нардеп Андрій Осадчук вважає, що «чим активніше ми будемо ставити під сумнів легітимність тієї чи іншої гілки влади, чи органу в Україні, тим більше будемо лити воду на млин московської пропаганди».

Читайте також: «Колізія 20 травня»: що буде з президентом після закінчення п’яти років на посаді. Відповідь ЦВК (документ)
Теги: ЦВК вибори Володимир Зеленський Україна президент Верховна Рада

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