Верховна Рада скасувала статус обмежено придатних для військової служби

Обмежено придатні чоловіки повинні протягом дев'яти місяців пройти повторний медогляд, аби визначити придатність до військової служби

Чоловіки, які були визнані обмежено придатними до служби, повинні будуть протягом дев'ятьох місяців пройти повторний медичний огляд. Відповідні зміни передбачає прийнятий сьогодні в цілому законопроєкт №10313 щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист.

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Так, до другого читання Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки врахував поправку згідно з якою передбачено «установити, що громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим законом, протягом дев’яти місяців з дня набрання чинності цим законом підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби».

Під час голосування у пленарному залі дану поправку на підтвердження не ставили, тож, вона має бути врахована і у фінальному тексті, який буде йти на підпис до голови Верховної Ради.

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Також відповідними поправками до другого читання у законі «Про військовий обов’язок і військову службу» Комітет запропонував виключити абзац 10 ч. 9 ст. 14, який передбачає, що на районні або міські комісії з питань приписки покладається зняття з військового обліку призовників та взяття на військовий облік військовозобов'язаних громадян, яких за станом здоров'я визнано непридатними до військової служби в мирний час, обмежено придатними у воєнний час.

В абзаці 5 ч. 10 ст. 14, який встановлює, що «за результатами медичного огляду громадянина України і з урахуванням рівня його освітньої підготовки, особистих якостей, роду діяльності та спеціальності комісія з питань приписки може прийняти одне з таких рішень:… непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час, підлягає взяттю на облік військовозобов'язаних» слова «в мирний час, обмежено придатний у воєнний час, підлягає взяттю на облік військовозобов'язаних» виключені.

Отже, комісія з питань приписки може прийняти рішення про непридатність до військової служби. Також виключено слова «або обмежену придатність» з п. «б» ч. 3 статті 26. Ця норма регулювала, що військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом осіб офіцерського складу, звільняються за станом здоров’я – на підставі висновку ВЛК про непридатність або обмежену придатність до військової служби.

Аналогічно виключено слова про «обмежену придатність у воєнний час» з підпункту «б» пункту 1 ч. 4 ст. 26, за якою військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період, звільняються з військової служби за станом здоров’я – на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби в мирний час або обмежену придатність у воєнний час, за винятком випадків, визначених положеннями про проходження громадянами України військової служби.

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Також виключено відповідну норму про обмежену придатність з підстав припинення контракту і звільнення з військової служби.

Крім того, вилучено відповідну норму з ч. 6 ст. 26, яка встановлює, що військовослужбовці, які проходять кадрову військову службу, звільняються з військової служби за станом здоров’я на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії зокрема про обмежену придатність до військової служби.

Також у п. 3 ч. 6 ст. 37, за яким виключенню з військового обліку у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки підлягають громадяни України, які визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку слова «з виключенням з військового обліку» вилучено.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла законопроєкт № 10313 «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист». Цей закон забезпечує права військовослужбовців на інформацію, медичне забезпечення, відпустки, права поліцейських на одноразову грошову допомогу у разі загибелі, визначення втрати працездатності.

До слова, Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки планує розглянути всі поправки до нового законопроєкту про мобілізацію вже наступного тижня.