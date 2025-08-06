В Україні очікується спека, але в деяких регіонах пройдуть дощі: погода на 6 серпня

Синоптики попереджають про про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та Києва

У середу, 6 серпня в Україні синоптики прогнозують спекотну погоду, але очікується мінлива хмарність. Місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, погоду західних, північних та більшості центральних областей зумовлюватиме атмосферний фронт, що переміститься із Західної Європи: тут пройдуть короткочасні дощі, які супроводжуватимуться грозами, в окремих районах градом та шквалистим вітром.

В більшості областей збережеться тепла, на півдні країни – жарка погода, лише в західних областях денна температура знизиться.Значення температури вночі 14-19°, на півдні країни до 23°; вдень у західних 18-23°, у північних та Вінницькій областях 24-29°, на решті території 30-34°, у південній частині місцями сильна спека 35-37°.

На Київщині та в столиці хмарно з проясненнями. Вдень короткочасний дощ, гроза, в окремих районах області град та шквали 15-20 м/с. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 14-19°, вдень 24-29°.

Синоптики попереджають про про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та Києва.

Цього тижня, з 4 по 10 серпня у Києві відбудуться цікаві культурні події. Зокрема, 6 серпня у Музейно-виставковому центрі Музею історії міста Києва: починає працювати виставка «Іван Марчук. Пробудження».

9 серпня Музей гетьманства запрошує на пішохідну екскурсію «Стежками козацького Подолу». Театр на Подолі запрошує на виставу «Золоті дівчата».Театр на Михайлівській пропонує відвідати виставу «Кефір, зефір і кашемір».

Для любителів музики цього тижня підготували свої концерти Max Barskih, Руслана, також відбудеться музичний вечір просто неба від «Люкс ФМ» із Олею Поляковою.