Київ другий день потерпає від негоди: коли чекати покращення погоди

У Києві спостерігається перенасичене вологою повітря, що може викликати фізичний дискомфорт

Столиця другий день поспіль перебуває під впливом негоди. Через потужні грози та рясні дощі синоптики Українського гідрометцентру оголосили підвищений рівень небезпечності. Станом на 17:00 у місті надзвичайно темно, немов пізно ввечері, небо затягнули важкі дощові хмари, чути гуркіт грому. Про це повідомляє «Главком».

Синоптик Наталка Діденко раніше попереджала, що 29 липня циклон принесе нестійку дощову погоду до західних та північних областей України. У Києві очікуються місцями дощі з грозами, при цьому температура повітря залишається високою – до +29, +30 градусів. За її словами, у столиці спостерігається перенасичене вологою повітря, що може викликати фізичний дискомфорт, особливо у людей з бронхо-легеневими захворюваннями.

Прогноз на найближчі дні

Завтра, 30 липня, у Києві та області прогнозуються значні дощі та грози, що відповідає I рівню небезпечності (жовтий). Український гідрометцентр передбачає хмарність з проясненнями, південно-західний вітер 7-12 м/с. Температура вночі становитиме +17°...+19°C, вдень +21°...+23°C.

За прогнозом синоптикині Наталії Птухи, 30 липня переважатимуть короткочасні дощі з грозами, а температура дещо знизиться завдяки свіжій повітряній масі із заходу. 31 липня очікується схожа погодна картина, але вдень температура може сягнути до +25°C.

«Лише 1-2 серпня вже буде менше опадів, а вдень до +26 градусів – помірна температура, без сильної спеки у регіоні, часом з дощиками і проясненнями», – підсумовує експертка.

Правила безпеки під час негоди

Фахівці нагадують киянам про необхідність дотримуватися правил безпеки під час грози:

Зачиняйте вікна і не підходьте до них.

Не торкайтеся металевих вхідних дверей.

Уникайте перебування поблизу дерев, не паркуйте автотранспорт поруч із ними.

У разі виникнення надзвичайних ситуацій, звертайтесь за такими номерами:

При підтопленні проїжджої частини чи тротуарів: диспетчерська КК «Київавтодор» – (044) 284-74-19.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки: аварійно-диспетчерська служба КО «Київзеленбуд» – (044) 272-40-18.

Коли падіння дерев чи гілок загрожує життю: рятувальники – 101 або (044) 430-37-13 (телефон КАРС).

При травмуванні людей: негайно телефонуйте 103.

При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків: ЦОДР – 050-387-35-42.

Нагадаємо, учора, 28 липня, столицю накрила гроза. Жителі Києва засняли, як виглядає небо над містом