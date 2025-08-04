Куди сходити у Києві 4-10 серпня: дайджест культурних подій

9 серпня Музей гетьманства запрошує на пішохідну екскурсію «Стежками козацького Подолу»

Цього тижня, з 4 по 10 серпня у Києві відбудуться цікаві культурні події. Зокрема, 6 серпня у Музейно-виставковому центрі Музею історії міста Києва: починає працювати виставка «Іван Марчук. Пробудження». 9 серпня Музей гетьманства запрошує на пішохідну екскурсію «Стежками козацького Подолу». Театр на Подолі запрошує на виставу «Золоті дівчата».Театр на Михайлівській пропонує відвідати виставу «Кефір, зефір і кашемір». Для любителів музики цього тижня підготували свої концерти Max Barskih, Руслана, також відбудеться музичний вечір просто неба від «Люкс ФМ» із Олею Поляковою.

«Главком» пропонує до вашої уваги перелік подій, які відбудуться у Києві 4-10 серпня

Зміст

Музеї

6 серпня – 9 листопада – виставка «Іван Марчук. Пробудження»;

до 20 серпня – настільна гра «Українці проти москалів» у просторі виставки «На сторожі Святої Софії»;

до 30 серпня – виставка «Тіні старого Києва»;

до 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;

протягом місяця – цикл екскурсій виставкою «Іван Марчук. Пробудження»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Ціна свободи».

Виставка «Іван Марчук. Пробудження»

З 6 серпня у Музеї Києва розпочнеться експозиція робіт видатного українського художника Івана Марчука «Іван Марчук. Пробудження». Про це митець повідомив у своїх соціальних мережах, інформує «Главком».

У повідомленні Музею зазначається, що виставка «Іван Марчук. Пробудження» сформована на основі трьох авторських циклів – «Голос моєї душі», «Пейзаж» та «Цвітіння», у яких художник з особливим трепетом та увагою до деталей показує свою любов до рідної землі, пам’ять про українські традиції, відчуття дому та тугу за втраченим. Кожен із трьох циклів матиме своє художнє оформлення, аби ще більше занурити глядача у виставку та дати йому можливість здійснити подорож етапами власного духовного пробудження.

Коли: з 6 серпня згідно графіку роботи Музею: Ср.-Нд.: 12:00-19:00, Пн-Вт.: вихідні.

Місце проведення: Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва, вул. Богдана Хмельницького, 7.

10 серпня – імпреза на терасі Дому Грушевських «Кавові історії Грушевських»;

до 31 серпня – виставка сучасних митців, учасників тематичного конкурсу «Коли каштани в Києві цвітуть…»;

до 20 вересня – виставка «Музей визвольної боротьби України у Празі: 100 років»;

до 30 грудня – виставка «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

щодня від середи до неділі – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9».

до 28 вересня – історико-мистецький виставковий проєкт «Українки» (до 100-річчя Союзу українок Америки);

до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;

до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський»;

протягом місяця – кураторські екскурсії виставкою «Українки».

9 серпня – пішохідна екскурсія «Кохання на тлі тоталітаризму»;

до 10 серпня – виставка художника-шістдесятника Ігоря Макогона «Італія – amore mio»;

до 31 серпня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);

до 31 серпня – виставка «Українські обличчя зони».

до 10 серпня – виставка «Залізниця та дачне життя: подорож у минуле Дарниці»;

10 серпня – майстер-клас «Обрядова скрутка з цілющих трав».

до 30 серпня – виставка «Портал Бруно. Графіка, живопис (ШІ)». Автор – Ян Куліневич;

протягом місяця – проєкт «Арттерапія у кінному клубі «Спорт-Еліт».

до 1 вересня – виставка «Кудрявська, 9. Мазюкевичі».

до 10 серпня – виставка Тетяни Артюшенко.

7 серпня – авторські читання «Із зав’язі Слова». Поезія Олега Гнатюка;

9 серпня – лекція-презентація «Голосіївський мануар: Етнографізм «Енеїди» Івана Котляревського». Лекція В.Б. Петровського.

до 8 серпня – колективна виставка живопису «Art Happens», ГО «Барви життя».

до 31 серпня – виставка «Живопис і графіка другої пол. ХХ – ХХІ ст. Нові надходження». З колекції НМДМУ;

до 31 серпня – віртуальна галерея творів народної художниці України Марії Примаченко (роботи мисткині з альбомів 1940-х рр. з колекції НМДМУ);

до 7 вересня – виставка «Саїнська зозулька». Орнаментальні мотиви української вишитої сорочки ХІХ–ХХ ст.». З колекції НМДМУ;

до 21 вересня – виставка «Ремесла, що живуть». Декоративне мистецтво в Національному переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. З колекції НМДМУ.

9 серпня – пішохідна екскурсія Панченка В.О. «Стежками козацького Подолу»;

до 17 серпня – фестиваль 8-й Pavlovka Pinhole Fest «Кшталти пам’яті»;

9-28 серпня – колективна виставка живопису «Коли квітне літо».

7 серпня – «Портрети героїв», психологічний аналіз фільму Леоніда Бикова «В бій ідуть лише «старі». Зустріч із психологинею, кандидаткою наук Анастасією Черняк;

постійно – виставка українських народних музичних інструментів «Живії струни України»;

постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.

до 7 серпня – колективна художня виставка учасників художньої студії Центру культури та мистецтв НТУУ КПІ ім. І. Сікорського під керівництвом члена НСХУ та учасника Міжнародного артоб’єднання «Повертайся живим!» Андрія Кулагіна;

7 серпня – культурно-мистецький проєкт «Творчі посиденьки в музеї Марії», майстер-класи, творчі презентації, частування пирогом з яблуками за рецептом Марії Заньковецької.

9 серпня – майстер-клас із виготовлення весільної квітки;

до 31 серпня – дослідницько-реконструкторський виставковий проєкт «Окупована спадщина» (реконструкція традиційного одягу окупованих областей України);

до 31 серпня – онлайн-виставка «Правічні» спільно з WWF-Україна;

очетверга – авторська екскурсія Олександри Сторчай виставкою «Окупована спадщина».

до 10 серпня – виставка «Залікова книжка» студентів творчої майстерні кафедри графіки Харківської державної Академії дизайну та мистецтв;

упродовж місяця – виставка художніх робіт «Казки на ніч» Танаки Павлової;

упродовж місяця – виставка «Пилип Орлик – шлях гетьмана»;

упродовж місяця – виставка українських стародруків та ікон XVII–XVIII ст.;

упродовж місяця – виставка «Митець національного сумління й бунту», до 95-річчя від дня народження Ліни Костенко;

упродовж місяця – виставка «Дух Шевченка нас гартує», присвяченої 210-м роковинам від дня народження Тараса Шевченка та усім, хто захищає Україну від російської агресії.

до 18 серпня – виставка художнього військового арту «Життя продовжується в мистецтві» та фотографій на полотні Романа Сови, військовослужбовця 78-го штурмового полку.

Театральні вистави за участі акторів театру «Маскам Рад» у межах Договору про співпрацю з ГО «Креативна Україна»:

7 серпня – вистава «Лібертанго»;

9 серпня – вистава «Віддзеркалення любові».

до 5 вересня – історико-мистецький проєкт «Едельвейси» спільно з Надією Харт;

9 серпня – гостини «Лисенки (неофіційні)»;

до 18 серпня – виставка екслібрисів Слави Бирука;

на замовлення – екскурсія англійською мовою Welcome to Starytskyi House.

9 серпня – екскурсія виставкою «Михайло Гуйда і класики»;

10 серпня – екскурсія виставкою «Терещенківська, 9»;

до 10 серпня – виставка «БЖ-АРТ: на правах спільноти»;

до 20 серпня – виставка «Наша земля. Пейзажі українського Криму»;

до 31 серпня – виставка «Михайло Гуйда і класики»;

до 26 жовтня – виставка «ВІЧ-НА-ВІЧ з Іваном Айвазовським».

до 30 листопада – музейний проєкт «Терещенківська, 9». Виставка присвячена історії музейної садиби.

8 серпня – тематична екскурсія «Родинне гніздо Бунге та його видатні сини»;

9 серпня – тематична екскурсія «Магія трав і знахарських обрядів»;

до 31 серпня – оглядові екскурсії музеєм.

6 серпня – день відкритих дверей у Музеї Ханенків;

7 серпня – розмова «Розум у кайданах ідеологій. Сергій Гіляров та ненаписана історія мистецтв». Розповідатиме Павло Золотуха;

9 серпня – концерт-присвята Варварі Ханенко «Політ до неба» (Катерина Бойчук – скрипка, Валерія Шульга – фортепіано);

до 14 вересня – виставка «Бентежні роки. Митці з України в École de Paris»;

до 14 вересня – «Сім – це «Мистецтво»: бібліотека Музею Ханенків»;

щовихідних – працює Музейний дворик;

щосуботи – Літні етюди. Суботній скетчинг у Музеї Ханенків.

Театри

Дитячий простір «У світі казок»:

6 серпня – «Обережно, незнайомець!», інтерактивна казка для найменших;

9 серпня – «Про вередливу Гусеницю та закоханого Черв’яка», романтична комедія;

10 серпня – «Про велику мрію», повчально-розважальна комедія.

Вистава «Золоті дівчата»

Що робить вас щасливими? Зустріч із подругами, яких знаєш ліпше, ніж себе? Нова шуба, хай і з комісійного? Жадане тістечко, хоча йому немає місця у твоєму здоровому меню? Буденні радості доступні у будь-якому віці. Й не лише буденні. Кожен заслуговує на взаємне кохання, навіть, якщо йому трішки за 50. Чи не трішки. Про усе це світла комедія в темних тонах «Золоті дівчата».

Коли: 6 серпня, 18:00.

Місце проведення: Театр на Подолі, Андріївський узвіз, 20Б.

Вистава «Віддзеркалення любові»

На глядачів чекає справжній бальзам для душі, розуму й слуху і багато приємних сюрпризів. Герої вистави є впевненими, що кожна злива неодмінно закінчиться, і засяє сонце. І вони залюбки поділяться з вами своїми оптимізмом і жагою до життя.

Вистава – учасник Міжнародного театрального фестивалю в Румунії в жовтні 2023 року.

Коли: 9 серпня, 17:00.

Місце проведення: Київська фортеця, бульвар Лесі Українки 12-14.

Вистава «Кефір, зефір і кашемір»

У Театрі на Михайлівській відбудеться вистава «Кефір, зефір і кашемір». Це іронічна комедія про вічні питання. Коли стоїш на порозі вічності думки саме такі. Наші підстаркуваті герої мріють про своє наступне життя. І як вони планують його прожити. І з ким. І як не помилитись. Гарантій у таких справах ніхто не дає. А пожити задля власного задоволення дуже хочеться.

А ще ж і це життя треба як ось дожити. А може просто насолоджуватись тим, що є зараз? Тепло кашеміру, шматочок зефіру і склянка кефіру? Отак сісти поруч і просто бути? Не шукаючи ніяких відповідей і не відчуваючи тривоги? Над цим рецептом варто замислитись. У будь-якому віці.

Коли: 9 серпня, 17:00.

Місце проведення: Театр на Михайлівській, вул. Михайлівська, 24Ж.

Бібліотеки

5 серпня – «Відвертість та іронія: образ Франції Гі де Мопассана» (до 175-річчя від дня народження французького прозаїка, новеліста). Книжкова виставка;

8 серпня – «Свято пухнастих друзів» (до Всесвітнього дня кішок). Книжкова виставка;

до 11 серпня – книжкова виставка «Інтелектуал, державник, патріот», до 145-річчя від дня народження Володимира Винниченка;

щопонеділка – перегляди фільмів мовою оригіналу;

щочетверга – Жіноче коло Тані Срібної;

щочетверга – шлях до себе: методики самодопомоги;

щосуботи – розмовний клуб «English Speaking Club».

8 серпня – виставка-інформування «Книги – то любов!» (до Всесвітнього дня книголюбів).

5 серпня – «Уроки малювання олівцем або в техніці акварель», мистецький проєкт спрямований на надання можливості діючим військовим, ветеранам, членам їхніх родин та ВПО займатися мистецтвом;

6 серпня – заняття «Школа мобільної грамотності»;

7 серпня – стрим-бесіда з Марією Грабченко – художницею, сценографинею, мистецтвознавицею «ШІ: мистецтво майбутнього?». На сторінці у Facebook;

8 серпня – заняття з німецької мови «Курс німецької мови. Початковий рівень»;

протягом місяця – «Ігродень у молодіжній»;

щопонеділка – рубрика #ЛітературнийКалендар;

щовівторка – рубрика #ЧитаємоУкраїнською;

щоп’ятниці – курс «Курс німецької мови. Початковий рівень».

4-10 серпня – виставка живопису Ольги Галагуз «Сюрреалізм моїх відчуттів»;

5 серпня – відкриття виставки ілюстраторки Уляни Балан «Робота з текстом» (спільно з КНУТД, факультет дизайну) і майстер-клас у техніці гратажу (за попереднім записом);

5-10 серпня – виставка ілюстраторки Уляни Балан «Робота з текстом» (спільно з КНУТД, факультет дизайну);

7 серпня – Artist talk із художницею Уляною Балан;

8 серпня – зустріч із психологом Ксенією Мінаєвою «Сенси життя»;

10 серпня – гурток із образотворчого мистецтва для дітей «Фантазія без меж» (за попереднім записом);

10 серпня – гурток із образотворчого мистецтва для дорослих «АртРелакс» (за попереднім записом).

4 серпня – літературно-розмовний клуб «Моя мова». Мовознавча подорож «Україна в словах»;

10 серпня – клуб «ART платформа». Майстер-клас «Петриківська калинка».

6 серпня – бібліокафе «Медово-яблучні смаколики»;

7 серпня – розмовний клуб «Говоримо українською». Тема: практикуємо здоровий спосіб життя та екологічно доцільну поведінку.

6 серпня – виставка дитячих малюнків учнів української школи у Словенії «Рукавичка».

8 серпня – година креативного малювання «Чарівна плямографія».

7 серпня – бібліотека під відкритим небом «Літо з книгою – це весело!».

5 серпня – розмовний клуб української мови «Мовна скарбниця»;

7 серпня – кінозал запрошує на перегляд художнього фільму;

до 10 серпня – виставки картин Олени Букатчук «Барви душі» та Олени Смаль «Велюрові мрії».

7 серпня – заняття студії «Чарівний пензель» – для тих, хто хоче вчитися малювати;

7 серпня – розмовний клуб української мови «Читаємо рідною мовою»;

7 серпня – заняття в клубі «Чарівний клубок» – для тих, хто має бажання навчитися в’язати гачком та спицями;

до 10 серпня – виставка робіт «Хто сказав «мяу»?» Лариси Пуханової та виставка витинанок студентів Київського національного університету будівництва і архітектури «Архетипи».

5 серпня – розмовний клуб української мови «Магія слова»;

10 серпня – літературна вітальня «Вишневі зустрічі».

4–10 серпня – екскурсії і лекції за попередньою домовленістю:

етнографічний простір вишивки та побуту;

Киргизький куточок «Кут ене босогосу»;

кімната-музей Д. М. Гнатюка;

виставка парфумів «Парфум – краса, яку не бачить око»;

виставка української порцеляни «Світ крихкої краси».

Концерти

Max Barskih

8 серпня 2025 року в Osocor Residence відбудеться концерт Max Barskih. Max Barskih – це голос покоління та сонграйтер європейського рівня. Його пісні стають хітами, а його виступи – сенсаціями. Один з нових синглів артиста має назву Someone New. За словами Макса Барських, ця пісня про прийняття, можливість відпустити та рухатися далі.

У рамках концерту діятиме благодійна ініціатива співака meet & greet, завдяки якій кожен охочий зможе, придбавши спеціальний квиток-донат у розмірі 5 тис. грн, не тільки зустрітися з артистом, зробити фото та взяти автограф, а й допомогти українським захисникам.

Коли: 8 серпня, 16:00

Місце проведення: Osocor Residence, вул. Виноградна, 2.

Руслана у культурному просторі Вʼява

9 серпня (субота) – сольний концерт унікальної артистки, яка стала символом дикої сили, свободи та автентичної енергії України. Руслана – це не просто музика. Це явище. Саме Руслана першою принесла Україні перемогу на Євробаченні, зламала шаблони європейської поп-сцени і довела: українська музика – конкурентна, потужна, несхожа. Її Wild Dances звучали у 40+ країнах: від засніженої Ісландії до спекотної Бразилії, від Канади до Південної Кореї, від Великої Британії до Південної Африки, від Аргентини до Китаю; займали топи європейських чартів, ставали платиновими й золотими. А сама Руслана – єдина українська артистка, що здобула World Music Awards, поруч із такими іменами як Майкл Джексон, Мадонна, Бейонсе. Її концерти – це не просто шоу. Це досвід. Це момент, коли пульс сцени стає пульсом країни. Це голос, що змушує рухатися, переживати, плакати й відчувати свою силу.

Коли: 9 серпня, 20:00

Місце проведення: Культурний простір «В'ява» , проспект Академіка Глушкова, 1.

Оля Полякова, Aviátor, Нікіта Кісельов, Uliana Royce

Літній запальний вечір просто неба від Люкс ФМ «Включай настрій літа!» з незрівнянною Олею Поляковою. Вибух драйву й нескінченної енергії прямо на сцені Характер парк: Оля Полякова, Aviátor, Нікіта Кісельов, Uliana Royce.

Відчуйте цю атмосферу та харизму, почуйте голос, який не сплутати ні з ким. Танці до заходу сонця та улюблене місце сили –вже дуже скоро

Коли: 8 серпня, 17:00

Місце проведення: Характер park, Крюківщина.

Стендапи

Підпільні Розгони

«Підпільні Розгони» – це залаштунки стендап комедії, коли коміки збираються і діляться своїми заготовками, спостереженнями і новими темами для стендапу, і у той самий момент разом накидують нові жарти і вектори для комедії, простіше кажучи вони «Розганяють» ці теми.

У цей вечір виступатимуть:

Єгор Шатайло. Ведучий радіо-стендап шоу «Гомін Аут» на радіо «Промінь». Сценарист проєкту «Телебачення Торонто». Перший в Україні хто почав продавати свої сольні виступи на сайті за гроші і це дозволяє йому роками не вилазити в люди.

Нікіта Трандафілов. Стендап комік з Одеси, сценарист, кримська цибуля. Переїхав в Київ заради стендапу.

Сергій Чирков. Гарнюня, лапочка, автор та ведучий проєктів «Ебаут» та «Телебачення Торонто».

Сергій Степанисько. Магістр української філології. 8 років у стендап-комедії, тому і працює в IT. Лауреат Всеукраїнського конкурсу народного танцю у місті Сокаль 2006.

Антон Тимошенко. Перший комік який зібрав Палац Україна. Політолог за освітою. Заради нього в Україну приїжджав Девід Леттерман. Веде подкаст із Сергієм Притулою.

Коли: 10 серпня, 16:00

Місце проведення: Attic Space, б-р Тараса Шевченка, 36А

Стендап в серці Оболоні

Стендап у Noice – ідеальний спосіб перезавантажитись після важкого тижня і провести час з гумором. На вас чекатиме стендап від «Світло» в серці Оболоні. Програма 18+ (присутня ненормативна лексика).

Коли: 10 серпня, 18:00

Місце проведення: Ресторан-караоке «Noice», пр. Володимира Івасюка, 16В.