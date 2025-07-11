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На сході України дощитиме, в інших регіонах сонячно: погода на 11 липня

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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На сході України дощитиме, в інших регіонах сонячно: погода на 11 липня
Прогноз погоди на 11 липня
фото: glavcom.ua

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку

У п'ятницю, 11 липня в Україні синоптики прогнозують спекотну погоду, а в деяких регіонах дощі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні очікуються, за даними синоптиків, на Лівобережжі місцями короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів. Вітер західний, південно-західний (у східних областях південно-східний), 7-12 м/с.

Температура у західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі 10-15°, вдень 18-23°; на сході та південному сході країни вночі 21-26°, вдень сильна спека 35-38°; на решті території вночі 14-19°, вдень 24-29°

На сході України дощитиме, в інших регіонах сонячно: погода на 11 липня фото 1

На Київщині та в столиці мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, по області південно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 14-19°, вдень 24-29°; У Києві вночі 15-17°, вдень 25-27°.

Протягом тижня, із 7 до 13 липня, у Києві відбудуться цікаві культурні події. Зокрема, у Музейно-виставковому центрі Музею історії міста Києва триває виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування».

У будинку-музей М. Заньковецької відбудеться презентація виставки «Від професіоналізму – до мрії» самодіяльної київської художниці Наталії Власенко. У театрі оперети 13 липня буде концерт до закриття 90-го сезону.  

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Теги: погода

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