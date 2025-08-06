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6 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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6 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 серпня – Міжнародний день «Лікарі світу за мир»
колаж: glavcom.ua

Сьогодні, 6 серпня, варто згадати про важливість миру та роль лікарів у боротьбі за життя

6 серпня відзначається одне з ключових релігійних свят в Україні, а також низка важливих міжнародних дат, що нагадують про уроки історії та важливість миру.

«Главком» розповідає про святатрадиції, прикмети та хто святкує іменини 6 серпня 2025 року.

Зміст

Міжнародні свята

Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї (День Хіросіми)

6 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

6 серпня 1945 року стало однією з найтрагічніших дат в історії людства, коли американський бомбардувальник скинув атомну бомбу на японське місто Хіросіма. Ця подія призвела до загибелі десятків тисяч людей і залишила глибокий слід у світовій пам’яті. На згадку про цю катастрофу 6 серпня щороку відзначається Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї. Цей день слугує постійним нагадуванням про руйнівну силу ядерної енергії та закликає до повного її скасування.

Міжнародний день «Лікарі світу за мир»

6 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Ця дата також відзначається як Міжнародний день «Лікарі світу за мир», що має прямий зв’язок із подіями в Хіросімі. Організація «Лікарі світу за запобігання ядерній загрозі» запровадила це свято, щоб вшанувати пам'ять жертв бомбардування та підкреслити важливість ролі медиків у просуванні миру та гуманізму. Це день солідарності лікарів у всьому світі, які закликають до припинення війн і збройних конфліктів.

Релігійні свята та традиції

Преображення Господнє (Яблучний Спас)

6 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Згідно з новим церковним календарем, 6 серпня православні християни відзначають Преображення Господнє, відоме в народі як Яблучний Спас. Це свято встановлено на честь події, коли Ісус Христос піднявся зі своїми учнями Петром, Яковом та Іоанном на гору Фавор і преобразився перед ними, явивши свою Божественну славу.

Народні традиції тісно переплелися з релігійним змістом свята. Вважається, що до цього дня не можна їсти яблука нового врожаю, а лише після освячення. Тому 6 серпня віряни несуть до церкви кошики, наповнені яблуками, грушами, виноградом та іншими плодами, щоб освятити їх. Після цього пригощають рідних, друзів та бідних.

Народні прикмети та традиції

У народі 6 серпня називають «Яблучний Спас» або «Борис і Гліб», а також «Паликопна». Ця назва походить від того, що в цей період часто траплялися грози з блискавками, які могли спалити сіно або врожай. Тому люди намагалися не працювати в полі, а приділяли час іншим справам.

  • Існувала прикмета: якщо дощ іде зранку, то день буде сонячний.
  • Також вірили, що яка погода буде на Преображення, такою буде й осінь.
  • Збирали ягоди черемхи, які використовували для приготування компотів на зиму.
  • За повір’ям, якщо з осики падає пух, це означає, що пора збирати підосиковики.

Історичні події

  • 1806 рік – Священна Римська імперія припинила своє існування.
  • 1945 рік – США скинули атомну бомбу на Хіросіму.
  • 1962 рік – перший український космонавт Павло Попович вирушив у космічний політ на кораблі «Восток-4».
  • 1981 рік – розпочато випуск першого персонального комп’ютера IBM PC.

Іменини

Іменини (День ангела) 6 серпня відзначають Анатолій, Афанасій, Борис, Гліб, Давид, Іван, Іларіон, Лев, Микола, Роман, Спас, Христина, Домнікія.

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Теги: погода свято календар традиції свята

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