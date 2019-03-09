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    Події в Україні

    В Україні очікується різка зміна погоди

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    <p>Холодна погода збережеться і на початку тижня</p> <div></div> - В Україні очікується різка зміна погоди

    Холодна погода збережеться і на початку тижня

    10 березня похолодає

    10 березня погода в Україні зміниться. Про це попередила синоптик Наталка Діденко.

    «Вітер посилиться до штормових значень, відчуємо себе, як на березі Атлантичного океану. Будьте обережними! Прийде похолодання», - написала вона у Facebook.

    За її словами, у неділю буде вдень +5+9 градусів, у південній половині України +7+13 градусів.

    З'являться дощі і навіть на північному заході подекуди мокрий сніг.

    У Києві завтра похолодає до +6+8 градусів, очікується сильний поривчастий вітер, йтиме дощ.

    Прогноз на 10 березня
    Прогноз на 10 березня

    Зміна погоди перейде на наступний тиждень - він буде холодним, відзначила Діденко.

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