Сьогодні по всій Україні будуть опади

Якою буде погода у п'ятницю, 18 лютого

У п'ятницю, 18 лютого, в Україні буде багато опадів: вночі – сніг, а вдень ітиме дощ. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра у більшості областей очікується невеликий дощ, вночі місцями з мокрим снігом. Вітер переважно північно-західний (на сході країни – південно-західний) 7-12 м/с, вночі в Україні, вдень у західній частині пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6°С тепла, вдень +3…+8°С, на Закарпатті та Одещині до 11°С тепла. В Карпатах вночі помірний, вдень невеликий сніг, температура протягом доби -2…-7°С морозу.

У Києві 18 лютого буде хмарно і дощитиме, вночі з мокрим снігом. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-3° тепла, вдень +4…+6°С.Через сильні пориви вітру у столиці оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Нагадаємо, зима перемогла Путіна: кліматологи підбили підсумки січня.

Як відомо, синоптики розповіли, до якої погоди готуватися киянам.

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