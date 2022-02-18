Великобританію вкрив потужний шторм: тисячі будинків знеструмлені

20 тис. будинків потерпають без світла через стихію у Великій Британії

Британці залишилися без електрики через «Дадлі»

Тисячі будинків у Британії залишилися без світла після шторму «Дадлі». Енергетична компанія Northern Powergrid досі відновлює пошкоджені вітром лінії електропередач, повідомляє Bloomberg.

«Ми знову забезпечили світлом близько 19 тис. будівель, але ще тисяча залишається без світла», – зазначив представник компанії.

Шторм накрив низку районів у Шотландії, Англії та Північній Ірландії. Пориви вітру досягали 130 км на годину.

«Дадлі» також залишив жителів Сполученого Королівства без поїздів. Залізничним компаніям довелося скасувати більшість рейсів через небезпечні погодні умови та поломки на дорозі. Згідно з оголошенням метеослужби, погодна небезпека в Шотландії трималася на «жовтому» рівні до 10 ранку 17 лютого.

Жителі Британії готуються до ще одного шторму 18 числа. Експерти прогнозують, що він виявиться потужнішим за «Дадлі» – у прибережних зонах пориви вітру можуть досягти 152 км на годину. Такий шторм здатний повалити дерева, а також завдати шкоди будинкам і транспорту, що залишився зовні.

Агентство з охорони навколишнього середовища попереджає, що можливі повені. Організація захищає від води місця, що опинилися у небезпеці.

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