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    Місцями дощитиме та буде вітряно: прогноз погоди на 16 лютого

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    Ночі все ще з досить відчутними морозами - Місцями дощитиме та буде вітряно: прогноз погоди на 16 лютого
    Ночі все ще з досить відчутними морозами
    фото: Фотоподорожі Україною/Facebook

    У середу в Україні буде досить тепло

    Сьогодні, 16 лютого, в Україні збережеться тепла погода, температура в більшості областей кардинально не зміниться. У наступні дві доби тенденція збережеться, але збільшиться хмарність, пройдуть опади та посилиться вітер, повідомляє Укргідрометцентр.

    Синоптики прогнозують без суттєвих опадів, лише на Закарпатті та Прикарпатті невеликий дощ із мокрим снігом. У північно-східній частині країни та Карпатах вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с.

    Температура вночі 0-5° морозу, у Сумській, Харківській та Луганській областях -6…-11°С. Вдень +2…+7°С, у західних областях, в Криму та на півдні Одеської області до -9°С.

    У Карпатах уночі 1-6° морозу, вдень приблизно 0°С.

    У Києві у середу без опадів, вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі -2…-4°С, вдень +3…+5°С.

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    Нагадаємо,синоптики розповіли, до якої погоди готуватися киянам весною.

    Також лютий ще триває: синоптики розповіли, якою буде погода до кінця тижня.

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    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр вітер дощ
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    Місцями дощитиме та буде вітряно: прогноз погоди на 16 лютого