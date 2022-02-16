Місцями дощитиме та буде вітряно: прогноз погоди на 16 лютого

Місцями дощитиме та буде вітряно: прогноз погоди на 16 лютогографіка
У середу в Україні буде досить тепло
Сьогодні, 16 лютого, в Україні збережеться тепла погода, температура в більшості областей кардинально не зміниться. У наступні дві доби тенденція збережеться, але збільшиться хмарність, пройдуть опади та посилиться вітер, повідомляє Укргідрометцентр.
Синоптики прогнозують без суттєвих опадів, лише на Закарпатті та Прикарпатті невеликий дощ із мокрим снігом. У північно-східній частині країни та Карпатах вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 0-5° морозу, у Сумській, Харківській та Луганській областях -6…-11°С. Вдень +2…+7°С, у західних областях, в Криму та на півдні Одеської області до -9°С.
У Карпатах уночі 1-6° морозу, вдень приблизно 0°С.
У Києві у середу без опадів, вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі -2…-4°С, вдень +3…+5°С.
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