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    Потужний ураган у Німеччині: закриваються школи, є загиблі (відео)

    Влада Німеччини рекомендує громадянам залишатися вдома - Потужний ураган у Німеччині: закриваються школи, є загиблі (відео)
    Влада Німеччини рекомендує громадянам залишатися вдома
    фото: скріншот відео

    Через погіршення погоди в Берліні оголошено надзвичайний стан

    Руйнівний ураган «Ілія» налетів на північ Німеччини та приніс з собою вітер зі швидкістю до 152 кілометрів на годину. Про це повідомляє Euronews.

    Через погіршення погоди в Берліні оголошено надзвичайний стан. Як запобіжний захід авіа- і залізничні компанії скасовують рейси й поїзди в ряді регіонів. Влада Німеччини рекомендує громадянам залишатися вдома.

    За даними видання, в деяких містах штормовий шквал призвів до повеней. Острів Нордстрандішмур в Північному морі був повністю затоплений.

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    Потужний ураган у Німеччині: закриваються школи, є загиблі (відео)
    Потужний ураган у Німеччині: закриваються школи, є загиблі (відео)
    Потужний ураган у Німеччині: закриваються школи, є загиблі (відео)
    Потужний ураган у Німеччині: закриваються школи, є загиблі (відео)
    Потужний ураган у Німеччині: закриваються школи, є загиблі (відео)
    фото: dw.com

    За даними DW, у Німеччині також закриті школи. Повідомляється, що дві людини загинули, а наступний шторм вже на підході.

    Нагадаємо, близько ста людей загинули в історичному бразильському гірському містечку Петрополіс в результаті зсувів, які поховали під собою будинки, затопили вулиці і змили автомобілі та автобуси.

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    Теги: Німеччина надзвичайний стан шторм вітер ураган негода
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    Потужний ураган у Німеччині: закриваються школи, є загиблі (відео)