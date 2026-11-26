У ніч на 26 листопада Росія атакувала Україну балістичними ракетами та 113 дронами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Повітряних сил.

«У ніч на 26 листопада (з 18:00 25 листопада) противник атакував балістичними ракетами Іскандер-М/Циркон/С-400 із Брянської та Курської областей РФ, а також 113 ударними БпЛА типу Shahed (76 із них – реактивні), «Гербера», дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово – РФ, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське», – йдеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 87 ворожих БпЛА типу Shahed (52 із них – реактивні), «Гербера», дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на шістьох локаціях.

Нагадаємо, ввечері 25 листопада російські окупанти атакували Київ балістичними ракетами. У Деснянському районі столиці ворожий удар припав на будівлю на території промзони.

До слова, вранці 26 листопада російська терористична армія атакувала Харків. Унаслідок цього постраждали люди.

Також реактивні шахеди вдарили по Кривому Рогу, де зафіксовано значні руйнування.