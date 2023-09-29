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В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога

Громадянам слід негайно пройти в укриття 

В Україні станом на 18:39 була оголошена повітряна тривога. Моніторингові телеграм-канали повідомляли про зліт винищувачі Міг-31к. Станом на 19:43 тривогу скасовано.

Триває 583-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 21 бойове зіткнення.

Теги: тривога

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