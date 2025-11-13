В Україні запрацював Єдиний центр ідентифікації тіл загиблих

Центр дасть змогу ідентифікувати загиблих у найскладніших випадках

Сьогодні, 13 листопада, в Україні розпочав свою роботу Єдиний центр ідентифікації тіл загиблих. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МВС.

За словами заступника міністра внутрішніх справ Леоніда Тимченка, центр дасть можливість ідентифікації у найскладніших випадках і дозволить встановити імена полеглих у війні з Росією. «Спеціалізована установа дозволить проводити експертизи різними методами та обмінюватися даними з міжнародними колегами, впроваджуючи найкращі світові практики», – йдеться в повідомленні.

Як зазначає пресслужба відомства, завдяки централізації обласних бюро судмедекспертизи в єдину систему під управлінням Міністерство охорони здоровʼя і співпраці з МВС процес ідентифікації тіл загиблих став ефективнішим.

Нагадаємо, Інститут судових експертиз імені професора Бокаріуса Міністерства юстиції розпочав проєкт, що дозволить значно прискорити ідентифікацію тіл загиблих захисників. Фахівці інституту запропонували використання біометричних даних Державної міграційної служби, яка має базу відбитків великих пальців рук близько 35 млн громадян, які беруться під час оформлення закордонних паспортів. Відбитки пальців, відібрані з тіл загиблих, можуть бути порівняні з цими даними за допомогою спеціального програмного забезпечення.

Результат таким шляхом можна отримати значно швидше, ніж за допомогою ДНК-аналізу, – лише протягом кількох хвилин. Участь близьких родичів при цьому є необов’язковою. Відбитки пальців з офіційних документів зрозуміліші та більш прийнятні для родин загиблих, ніж складні таблиці ДНК-досліджень. Крім того, новий метод економить ресурси – зменшується навантаження на систему ДНК-експертиз та витрати на дорогі реагенти.

Для повноцінного впровадження такого механізму необхідні зміни у нормативній базі та затвердження методики порівняння папілярних візерунків із біометричними даними. Експерти Мін’юсту вже готують відповідні рекомендації та тестують програмне забезпечення.

Як відомо, у 2025 році в Україну було повернуто понад 10 тис. тіл загиблих захисників. Найскладніший етап після репатріації – ідентифікація, від якої залежить як належне вшанування полеглих, так і документування воєнних злочинів.