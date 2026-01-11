Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський повідомив, де ситуація зі світлом і теплом найкритичніша

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський повідомив, де ситуація зі світлом і теплом найкритичніша
У Києві тривають ремонтні роботи після російського удару, розповів президент
фото: Офіс президента

Енергетики та ремонтні бригади працюють у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях

В Україні через російські удари ситуація з електрикою та опаленням надзвичайно складна. Жорстка зимова погода додає проблем. Як інформує «Главком», про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

За словами глави держави, є громади, де ситуація залишається надзвичайно складною. Зокрема, в частині міст і сіл прикордонних областей. Окрім того, у Києві тривають ремонтні роботи після російського удару. Наразі головне завдання для столиці – відновити енергозабезпечення будинків.

У Броварах, Василькові, Фастові і Борисполі Київської області значна кількість родин також без електрики. Також, наголосив Зеленський, енергетики та ремонтні бригади працюють у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях.

«Наші енергетики зараз, ремонтні бригади, всі комунальні служби, які дійсно працюють, які дійсно роблять неймовірні і справді героїчні речі. Жорстка зимова погода додає складнощів, саме тому так непросто. Саме такою погодою росіяни і намагаються скористатись», – наголосив президент.

Нагадаємо, станом на неділю, 11 січня 2026 року, Київ продовжує ліквідовувати наслідки масованого удару росіян по об'єктах теплозабезпечення. Якщо одразу після обстрілу без опалення залишилися шість тис. багатоповерхівок, то на ранок неділі фахівцям вдалося заживити більшість із них. Проте критична ситуація зберігається через екстремальні морози та дефіцит електроенергії.

«Без тепла в столиці залишається понад одна тисяча будинків. В інші подачу теплоносія відновили. Водопостачання, з яким у деяких районах були перебої,повернули всім мешканцям. Нагадаю, внаслідок пошкоджень інфраструктури міста після останньої масованої атаки ворога без теплопостачання були шість тисяч багатоповерхівок», – зазначив міський голова.

За словами Віталія Кличка водопостачання, з яким у деяких районах були перебої,повернули всім мешканцям.

Читайте також:

Теги: опалення Володимир Зеленський президент водопостачання росіяни погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після зустрічі з Путіним Ердоган сподівається обговорити мирний план із президентом США Трампом
Ердоган після зустрічі з Путіним зробив заяву про мир в Україні
13 грудня, 2025, 16:37
Прогноз погоди на тиждень 22–28 грудня 2025 року
Прогноз погоди на тиждень 22–28 грудня 2025 року
21 грудня, 2025, 20:00
Президент Зеленський наголосив, що контроль України над ЗАЕС виключає присутність російських військ у Енергодарі
Що робити з ЗАЕС? Зеленський вперше оприлюднив пропозицію України росіянам та американцям
24 грудня, 2025, 10:24
28 грудня відбулися переговори між Україною та США
Мирні переговори: Зеленський припустив, коли відбудеться зустріч з російською стороною
29 грудня, 2025, 16:15
Переговори Трампа та Зеленського завершено. Що далі?
Переговори Трампа та Зеленського завершено. Що далі?
29 грудня, 2025, 02:10
Президент підтвердив, що обговорив із Трампом проєкт двосторонньої угоди між Україною та США щодо гарантій безпеки
Донбас, гарантії безпеки та роль США: головні тези інтервʼю Зеленського
30 грудня, 2025, 04:14
Прогноз погоди на тиждень 5 – 11 січня 2026 року
Прогноз погоди на тиждень 5 – 11 січня 2026 року
4 сiчня, 20:00
Василя Зварича запросять до МЗС Чехії
У МЗС Чехії запросять українського посла на тлі скандальних заяв
5 сiчня, 08:17
Головні новини 8 січня 2026 року
Обстріл Кривого Рогу, призначено нових очільників чотирьох областей. Головне за 8 січня 2026
8 сiчня, 21:53

Події в Україні

Війна в Україні перетнула символічний рубіж – Зеленський
Війна в Україні перетнула символічний рубіж – Зеленський
Росіяни майже добу атакували Рівненщину, пошкоджено інфраструктуру
Росіяни майже добу атакували Рівненщину, пошкоджено інфраструктуру
Зеленський повідомив, де ситуація зі світлом і теплом найкритичніша
Зеленський повідомив, де ситуація зі світлом і теплом найкритичніша
Снігові тунелі. Замети на дорогах Прикарпаття перевищували зріст людини
Снігові тунелі. Замети на дорогах Прикарпаття перевищували зріст людини
Куди зник «пропагандист Медведчука» Піховшек? Що показало розслідування журналістів
Куди зник «пропагандист Медведчука» Піховшек? Що показало розслідування журналістів
Полонений найманець із маленької африканської країни розповів, як опинився у російській армії
Полонений найманець із маленької африканської країни розповів, як опинився у російській армії

Новини

Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
Сьогодні, 21:21
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
Сьогодні, 20:00
В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
Сьогодні, 06:05
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 10 січня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 9 січня
9 сiчня, 05:59
Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua