Зеленський повідомив, де ситуація зі світлом і теплом найкритичніша

Енергетики та ремонтні бригади працюють у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях

В Україні через російські удари ситуація з електрикою та опаленням надзвичайно складна. Жорстка зимова погода додає проблем. Як інформує «Главком», про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

За словами глави держави, є громади, де ситуація залишається надзвичайно складною. Зокрема, в частині міст і сіл прикордонних областей. Окрім того, у Києві тривають ремонтні роботи після російського удару. Наразі головне завдання для столиці – відновити енергозабезпечення будинків.

У Броварах, Василькові, Фастові і Борисполі Київської області значна кількість родин також без електрики. Також, наголосив Зеленський, енергетики та ремонтні бригади працюють у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях.

«Наші енергетики зараз, ремонтні бригади, всі комунальні служби, які дійсно працюють, які дійсно роблять неймовірні і справді героїчні речі. Жорстка зимова погода додає складнощів, саме тому так непросто. Саме такою погодою росіяни і намагаються скористатись», – наголосив президент.

Нагадаємо, станом на неділю, 11 січня 2026 року, Київ продовжує ліквідовувати наслідки масованого удару росіян по об'єктах теплозабезпечення. Якщо одразу після обстрілу без опалення залишилися шість тис. багатоповерхівок, то на ранок неділі фахівцям вдалося заживити більшість із них. Проте критична ситуація зберігається через екстремальні морози та дефіцит електроенергії.

«Без тепла в столиці залишається понад одна тисяча будинків. В інші подачу теплоносія відновили. Водопостачання, з яким у деяких районах були перебої,повернули всім мешканцям. Нагадаю, внаслідок пошкоджень інфраструктури міста після останньої масованої атаки ворога без теплопостачання були шість тисяч багатоповерхівок», – зазначив міський голова.

