Росіяни майже добу атакували Рівненщину, пошкоджено інфраструктуру

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Росіяни майже добу атакували Рівненщину, пошкоджено інфраструктуру
Ворог майже упродовж доби атакував північні райони Рівненщини
фото з відкритих джерел

Над ліквідацією наслідків працюють усі служби

У неділю, 11 січня, російська окупаційна армія атакувала Рівненську область. У регіоні пошкоджено інфраструктуру. Минулося без потерпілих. Як інформує «Главком», про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

«Сьогодні був важкий день для Рівненщини. Ворог майже упродовж доби атакував наші північні райони», – наголосив чиновник.

Із його слів, внаслідок російських ударів сталися ушкодження інфраструктури. Над ліквідацією наслідків працюють усі служби.

Раніше унаслідок повітряної атаки ворога був пошкоджений об'єкт цивільної інфраструктури на Рівненщині. Один із працівників отримав легку травму. Медичну допомогу йому надали на місці події.

Також Росія активізувала атаки на інформаційне поле по всій Україні, намагаючись дестабілізувати суспільство.

Крім того, українські фахівці вже досліджують перші зразки БПЛА «Герань-5», які ворог почав застосовувати під час комбінованих атак на початку року. Цей апарат суттєво відрізняється від звичних «мопедів» (Герань-2/Shahed-136) як за габаритами, так і за аеродинамічною схемою, що свідчить про спроби РФ підвищити швидкість та ефективність своїх ударних засобів.

 

