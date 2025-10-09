Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Мін’юст запропонував механізм, який прискорить ідентифікацію тіл загиблих

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Мін’юст запропонував механізм, який прискорить ідентифікацію тіл загиблих
Для повноцінного впровадження механізму необхідні зміни у нормативній базі
фото: Facebook/Міністерство юстиції України

Новий метод дасть змогу отримати результат значно швидше, ніж за допомогою ДНК-аналізу

Інститут судових експертиз імені професора Бокаріуса Міністерства юстиції розпочав проєкт, що дозволить значно прискорити ідентифікацію тіл загиблих захисників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства.

Фахівці інституту запропонували використання біометричних даних Державної міграційної служби, яка має базу відбитків великих пальців рук близько 35 млн громадян, які беруться під час оформлення закордонних паспортів. Відбитки пальців, відібрані з тіл загиблих, можуть бути порівняні з цими даними за допомогою спеціального програмного забезпечення.

Результат таким шляхом можна отримати значно швидше, ніж за допомогою ДНК-аналізу, – лише протягом кількох хвилин. Участь близьких родичів при цьому є необов’язковою. Відбитки пальців з офіційних документів зрозуміліші та більш прийнятні для родин загиблих, ніж складні таблиці ДНК-досліджень. Крім того, новий метод економить ресурси – зменшується навантаження на систему ДНК-експертиз та витрати на дорогі реагенти.

Для повноцінного впровадження такого механізму необхідні зміни у нормативній базі та затвердження методики порівняння папілярних візерунків із біометричними даними. Експерти Мін’юсту вже готують відповідні рекомендації та тестують програмне забезпечення.

Як відомо, у 2025 році в Україну було повернуто понад 10 тис. тіл загиблих захисників. Найскладніший етап після репатріації – ідентифікація, від якої залежить як належне вшанування полеглих, так і документування воєнних злочинів.

Нагадаємо, Україні знадобиться понад рік, щоб ідентифікувати тіла загиблих українських громадян, які передала Російська Федерація. Фахівці судово-медичної експертизи, слідчі та інші служби працюють у три зміни, щоб ідентифікувати загиблих українців якнайшвидше. Кінцевий етап цієї роботи – виділити профіль ДНК людини.

Читайте також:

Теги: Міністерство юстиції

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами пресслужби відомства, доступ до системи «е-Нотаріат» мають виключно чинні авторизовані нотаріуси
Мінʼюст відреагував на інформацію про витік даних українців через систему «е-Нотаріат»
18 вересня, 17:40
Мін’юст просить ВАКС застосувати санкцію
Ексміністр МВС часів Януковича може лишитися майна. Мін’юст подав позов
30 вересня, 11:00
Мінʼюст хоче стягнути в дохід держави корпоративні та майнові права підприємства
Залучене до виробництва «Гераней». Мінʼюст подав позов проти білоруського підприємства
3 жовтня, 18:07

Події в Україні

Мін’юст запропонував механізм, який прискорить ідентифікацію тіл загиблих
Мін’юст запропонував механізм, який прискорить ідентифікацію тіл загиблих
«Без газу будуть цілі мікрорайони». Мер Івано-Франківська розповів про можливі відключення
«Без газу будуть цілі мікрорайони». Мер Івано-Франківська розповів про можливі відключення
Триває контрнаступальна операція. Зеленський повідомив про успіхи на Донбасі
Триває контрнаступальна операція. Зеленський повідомив про успіхи на Донбасі
Карта бойових дій в Україні станом на 9 жовтня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 9 жовтня 2025 року
Втрати ворога станом на 9 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 9 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 жовтня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 жовтня: ситуація на фронті

Новини

В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua