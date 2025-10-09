Мін’юст запропонував механізм, який прискорить ідентифікацію тіл загиблих

Новий метод дасть змогу отримати результат значно швидше, ніж за допомогою ДНК-аналізу

Інститут судових експертиз імені професора Бокаріуса Міністерства юстиції розпочав проєкт, що дозволить значно прискорити ідентифікацію тіл загиблих захисників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства.

Фахівці інституту запропонували використання біометричних даних Державної міграційної служби, яка має базу відбитків великих пальців рук близько 35 млн громадян, які беруться під час оформлення закордонних паспортів. Відбитки пальців, відібрані з тіл загиблих, можуть бути порівняні з цими даними за допомогою спеціального програмного забезпечення.

Результат таким шляхом можна отримати значно швидше, ніж за допомогою ДНК-аналізу, – лише протягом кількох хвилин. Участь близьких родичів при цьому є необов’язковою. Відбитки пальців з офіційних документів зрозуміліші та більш прийнятні для родин загиблих, ніж складні таблиці ДНК-досліджень. Крім того, новий метод економить ресурси – зменшується навантаження на систему ДНК-експертиз та витрати на дорогі реагенти.

Для повноцінного впровадження такого механізму необхідні зміни у нормативній базі та затвердження методики порівняння папілярних візерунків із біометричними даними. Експерти Мін’юсту вже готують відповідні рекомендації та тестують програмне забезпечення.

Як відомо, у 2025 році в Україну було повернуто понад 10 тис. тіл загиблих захисників. Найскладніший етап після репатріації – ідентифікація, від якої залежить як належне вшанування полеглих, так і документування воєнних злочинів.

Нагадаємо, Україні знадобиться понад рік, щоб ідентифікувати тіла загиблих українських громадян, які передала Російська Федерація. Фахівці судово-медичної експертизи, слідчі та інші служби працюють у три зміни, щоб ідентифікувати загиблих українців якнайшвидше. Кінцевий етап цієї роботи – виділити профіль ДНК людини.