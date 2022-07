Зеленський вперше поговорив з президентом Парагваю

Президент України Володимир Зеленський вперше в історії провів розмову із президентом Парагваю Маріо Абдо Бенітесем. Про це Зеленський повідомив у Twitter.

«Посилюємо взаємодію з регіоном Латинської Америки. Провів першу в історії українсько-парагвайських відносин розмову з президентом Парагваю Маріо Абдо Бенітесем», – зазначив глава держави.

Зеленський наголосив, що це були плідні та конструктивні переговори з ще одним другом України.

«Цінуємо підтримку України на міжнародних майданчиках», – додав президент.

We’re further strengthening cooperation with the Latin American region. Had the 1st conversation in the history of - relations with President @MaritoAbdo. Fruitful & constructive talks with another friend of . We appreciate the support for on international platforms.