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    Політика

    Зеленський вперше поговорив з президентом Парагваю

    Зеленський вперше поговорив з президентом Парагваю
    фото з відкритих джерел

    «Це були плідні та конструктивні переговори»

    Президент України Володимир Зеленський вперше в історії провів розмову із президентом Парагваю Маріо Абдо Бенітесем. Про це Зеленський повідомив у Twitter.

    «Посилюємо взаємодію з регіоном Латинської Америки. Провів першу в історії українсько-парагвайських відносин розмову з президентом Парагваю Маріо Абдо Бенітесем», – зазначив глава держави.

    Зеленський наголосив, що це були плідні та конструктивні переговори з ще одним другом України.

    «Цінуємо підтримку України на міжнародних майданчиках», – додав президент.

    Нагадаємо, в червні президент Володимир Зеленський вперше поспілкувався з колегою із Гватемали Алехандром Джамматтеї.

    Теги: війна Володимир Зеленський Україна Парагвай
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    Зеленський вперше поговорив з президентом Парагваю