Росія готує провокацію на одній із теплових електростанцій, – РНБО

Під загрозою Слов’янська ТЕС

Російське міноборони поширює фейк про підготовку «теракту» українськими захисниками на Слов'янській тепловій електростанції. З’явилась висока ймовірність вибуху на ТЕС. Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації при РНБО України.

«Міноборони Росії поширює фейк про підготовку теракту на Слов'янській ТЕС військовими України, щоб приховати свої злочини і звинуватити в усьому ЗСУ. Рашисти розраховують, що подібні провокації з подальшими терактами допоможуть їм схилити на свій бік місцевих жителів», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окупанти дотримуються тактики «випаленої землі», тому після сьогоднішньої заяви з'явилась висока ймовірність вибуху на ТЕС.

«Саме тому через збільшення обстрілів та більшу ймовірність провокацій влада України закликає не зволікати і евакуюватись людям східних областей у більш безпечні місця, щоб уникнути людських жертв», – додали в Центрі.

Додамо, що Слов’янська ТЕС знаходиться у місті Миколаївка на Донеччині.

Раніше повідомлялося, що окупанти на Запорізькій АЕС наполягають на осушуванні охолоджувальних басейнів – для перевірки його чаш – та зупинці насосів, які подають воду на системи безпеки енергоблоків. Якщо це станеться, то системи безпеки найбільшої в Європі атомної станції залишаться без охолодження, що вже саме по собі є серйозним порушенням та може загрожувати ядерній безпеці.