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    Події в Україні

    Росія готує провокацію на одній із теплових електростанцій, – РНБО

    РФ поширює фейк про підготовку &laquo;теракту&raquo; на Слов'янській ТЕС - Росія готує провокацію на одній із теплових електростанцій, – РНБО
    РФ поширює фейк про підготовку «теракту» на Слов'янській ТЕС
    фото ілюстративне

    Під загрозою Слов’янська ТЕС

    Російське міноборони поширює фейк про підготовку «теракту» українськими захисниками на Слов'янській тепловій електростанції. З’явилась висока ймовірність вибуху на ТЕС. Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації при РНБО України.

    «Міноборони Росії поширює фейк про підготовку теракту на Слов'янській ТЕС військовими України, щоб приховати свої злочини і звинуватити в усьому ЗСУ. Рашисти розраховують, що подібні провокації з подальшими терактами допоможуть їм схилити на свій бік місцевих жителів», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що окупанти дотримуються тактики «випаленої землі», тому після сьогоднішньої заяви з'явилась висока ймовірність вибуху на ТЕС.

    «Саме тому через збільшення обстрілів та більшу ймовірність провокацій влада України закликає не зволікати і евакуюватись людям східних областей у більш безпечні місця, щоб уникнути людських жертв», – додали в Центрі.

    Додамо, що Слов’янська ТЕС знаходиться у місті Миколаївка на Донеччині.

    Раніше повідомлялося, що окупанти на Запорізькій АЕС наполягають на осушуванні охолоджувальних басейнів – для перевірки його чаш – та зупинці насосів, які подають воду на системи безпеки енергоблоків. Якщо це станеться, то системи безпеки найбільшої в Європі атомної станції залишаться без охолодження, що вже саме по собі є серйозним порушенням та може загрожувати ядерній безпеці.

    Теги: ТЕС росія окупанти РНБО війна Україна окупація #stoprussia
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    Росія готує провокацію на одній із теплових електростанцій, – РНБО