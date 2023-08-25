Ворог наступає на сході: результати пекельних боїв

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою

Триває 548-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби ворог завдав два ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. В результаті успішної бойової роботи силами та засобами Повітряних сил сьогодні знищено дві крилаті ракети «Калібр» та ударний БпЛА Shahed-136/131. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Протягом доби відбулось 35 бойових зіткнень.

Волинський та Поліський напрямки

Оперативна обстановка без суттєвих змін.

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Сіверський та Слобожанський напрямкок

Противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, це, зокрема, Лісківщина, Богданове Чернігівської області; Середина-Буда, Кучерівка, Ходине, Степне, Миропільске Сумської області та Гатище, Вовчанськ, Синельникове Харківської області.

Куп’янський напрямок

Противник завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Піщаного Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Гряниківка, Синьківка, Куп’янськ, Орлянське Харківської області.

Лиманський напрямок

Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Червоного Ставу Харківської області, Твердохлібового, Макіївки Луганської області та Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 30 населених пунктів, зокрема, Надія, Твердохлібове Луганської області та Сіверськ, Верхньокам’янське, Берестове, Веселе Донецької області.

Бахмутський напрямок

Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Кліщіївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 25 населених пунктів, серед них: Залізнянське, Оріхово-Василівка, Богданівка, Часів Яр, Кліщіївка, Ступочки Донецької області.

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Авдіївський напрямок

Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Первомайського Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

Мар’їнський напрямок

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Мар’їнка, Курахове, Новомихайлівка, Костянтинівка, Гостре Донецької області.

Шахтарський напрямок

Наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Вугледара Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах Вугледара, Времівки, Благодатного, Старомайорського, Урожайного Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них: Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Максимівка, Благодатне, Урожайне Донецької області.

Запорізький напрямок

Противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед яких: Новоандріївка, Щербаки, Павлівка, П’ятихатки, Степове, Кам’янське Запорізької області.

Херсонський напрямок

Від артилерійських обстрілів противника постраждали Хрещенівка, Дмитрівка, Микільське, Херсон, Дніпровське Херсонської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

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Авіація сил оборони протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та один – по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили зенітно-ракетний комплекс та три артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.