На Тернопільщині чоловік відмовився йти на війну, бо «хвилюється за своє господарство»

Чоловік заявив, що доглядає за городом і свійськими тваринами

У Тернопільській області до трьох років позбавлення волі засудили чоловіка, який заявив на суді, що не хоче йти захищати Україну, бо «не має сім’ї» і хвилюється за своє господарство. Про це повідомляє прокуратура Тернопільської області.

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За даними правоохоронців, жителя села Печірна Кременецького району визнали придатним до військової служби та відправили до навчального центру. Проте він так і не прийшов до військкомату

На суді чоловік свою провину визнав. Він повідомив, що відмовився від мобілізації, бо «не має сім’ї й не вбачає підстав йти воювати, а також має город, свійських тварин і переживає за своє господарство й психологічно не готовий до несення служби».

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Суд визнав його винним за ст. 336 КК України – ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

У прокуратурі зазначили, що раніше двоє жителів Збаразького та Кременецького районів теж отримали реальний термін позбавлення волі за аналогічною статтею.

Нагадаємо, на Одещині 29-річний чоловік помер після того, як йому вручили повістку працівники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

До слова, Сокальський районний суд Львівщини виніс вирок солдату з Одещини, якого судили за самовільне залишення з місця служби. Військовий спізнився з відпустки на службу на 11 днів та отримав покарання у вигляді п’яти років тюрми.