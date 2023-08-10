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На Тернопільщині чоловік відмовився йти на війну, бо «хвилюється за своє господарство»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
На Тернопільщині чоловік відмовився йти на війну, бо «хвилюється за своє господарство»
Чоловік відмовився від мобілізації, бо «не має сім’ї й не вбачає підстав йти воювати
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Чоловік заявив, що доглядає за городом і свійськими тваринами

У Тернопільській області до трьох років позбавлення волі засудили чоловіка, який заявив на суді, що не хоче йти захищати Україну, бо «не має сім’ї» і хвилюється за своє господарство.  Про це повідомляє прокуратура Тернопільської області. 

За даними правоохоронців, жителя села Печірна Кременецького району визнали придатним до військової служби та відправили до навчального центру. Проте він так і не прийшов до військкомату 

На суді чоловік свою провину визнав. Він повідомив, що відмовився від мобілізації, бо «не має сім’ї й не вбачає підстав йти воювати, а також має город, свійських тварин і переживає за своє господарство й психологічно не готовий до несення служби». 

Суд визнав його винним за ст. 336 КК України – ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Його засудили до 3 років позбавлення волі. 

У прокуратурі зазначили, що раніше двоє жителів Збаразького та Кременецького районів теж отримали реальний термін позбавлення волі за аналогічною статтею. 

Нагадаємо, на Одещині 29-річний чоловік помер після того, як йому вручили повістку працівники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

До слова, Сокальський районний суд Львівщини виніс вирок солдату з Одещини, якого судили за самовільне залишення з місця служби. Військовий спізнився з відпустки на службу на 11 днів та отримав покарання у вигляді п’яти років тюрми.

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Теги: суд війна мобілізація Тернопільщина

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