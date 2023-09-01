У Москві спалахнула пожежа після атаки безпілотника (відео)

Пожежа сталася у Південно-Західному окрузі російської столиці

Після заяв російської влади про атаку безпілотників вранці 1 вересня, у Москві спалахнула велика пожежа. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Як повідомляється, пожежа сталася у Південно-Західному окрузі російської столиці.

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У мережі пишуть про роботу БПЛА. Наразі у столиці РФ продовжує діяти план «Килим».

Нагадаємо, мер Москви Сергій Собянін заявив, що сьогодні на світанку на околиці Москви нібито було збито черговий безпілотник.

Як повідомлялося, уночі 28 серпня український безпілотник атакував Москву, але його нібито було збито.

Безпілотник було нібито збито за 5 кілометрів від гелікоптерного заводу в Люберцях.

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У ніч на 30 серпня всі аеропорти Москви не працювали. Також повітряний простір було закрито над аеропортами Тульської, Ліпецької, Орловської і Калузької областей РФ.