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Невідомий предмет вибухнув у сміттєвому баку в Києві: травмовані двоє людей

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Невідомий предмет вибухнув у сміттєвому баку в Києві: травмовані двоє людей
Невідомий предмет вибухнув у сміттєвому контейнері, розташованому в одному з житлових кварталів Дарницького району
фото: поліція Києва/Facebook

Правоохоронці з’ясовують всі обставини інциденту 

У Дарницькому районі Києва стався вибух, внаслідок якого травми отримали двоє людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва. За попередніми даними, детонація невідомого предмета відбулася у сміттєвому баку. 

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, інцидент трапився сьогодні вранці. Невідомий предмет вибухнув у сміттєвому контейнері, розташованому в одному з житлових кварталів Дарницького району. Внаслідок вибуху постраждав місцевий мешканець, який у той момент проходив повз, а також охоронець будинку, поблизу якого стався інцидент.

На місці працює слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції та вибухотехніки
На місці працює слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції та вибухотехніки
фото: поліція Києва/Facebook

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції, а також фахівці-вибухотехніки. Правоохоронці з'ясовують усі обставини інциденту та встановлюють походження вибухового пристрою. Інформації про стан постраждалих наразі немає.

Нагадаємо, у місті Сквира Білоцерківського району Київської області на одній із вулиць стався вибух. Поліція регіону встановлює обставини ситуації. Поліцейські встановили, що внаслідок вибуху, ймовірно, гранати, трьох людей ушпиталено з тілесними ушкодженнями до лікарні.

Раніше повідомлялося, що у селі Комісарівка Березанської громади Миколаївської області від вибуху гранати загинула дитина. Боєприпас кинула у двір сусідка. Слідство встановило, що 41-річна місцева жителька, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, прийшла до сусідів із проханням відвезти її до магазину. Отримавши відмову, вона повернулася додому, а потім прийшла з бойовою гранатою. Боєприпас здетонував на подвір’ї сусідів. Хлопчик загинув на місці, а сама зловмисниця померла згодом від зазнаних травм.

В Оболонському районі Києва у ніч проти 5 травня стався вибух. В одній із квартир здетонувала граната, є постраждалий. Як з'ясувалося, у квартирі здетонувала граната внаслідок чого постраждав 41-річний чоловік. Медики його госпіталізували. Правоохоронці наразі встановлюють походження боєприпасу.

Теги: вибух Київ

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