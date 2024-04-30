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Вибухи у Джанкої: стали відомі подробиці

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вибухи у Джанкої: стали відомі подробиці
30 квітня було атаковане місце дислокації гелікоптерного полку 4-го командування військово-повітряних сил РФ
фото ілюстративне

Унаслідок атаки є поранені 

Після ракетної атаки на військовий аеродром у ніч на 30 квітня, у Джанкої в тимчасово окупованому Криму, поранено п’ять окупантів.  Про це повідомляє телеграм-канал Astra.

Як зазначається, сьогодні вночі, 30 квітня, нібито «балістичні ракети» знову атакували військовий аеродром «Джанкой» – місце дислокації гелікоптерного полку 4-го командування військово-повітряних сил та ППО Південного військового округу РФ.

«Унаслідок атаки поранено п’ять військовослужбовців», – ідеться у повідомленні.

Як вказано, вночі повідомлялося про пожежу на військовому аеродромі в Джанкої. Про численні вибухи жителі писали й у соціальних мережах. Вказано, що представник окупантів Рогов заявив, що ППО нібито «повністю відбило ракетну атаку».

Як повідомлялося, у ніч проти 30 квітня у тимчасово окупованих Сімферополі та Джанкої прогриміли потужні вибухи. Пабліки повідомляли, що над Сімферополем та Джанкоєм працюють системи ППО. Відомо, що у Джанкої розташований російський аеродром і базується одна з бригад окупантів.

Нагадаємо, що під час атаки на військовий аеродром у Джанкої у тимчасово окупованому Криму 17 квітня, ЗСУ знищили або критично пошкодили ЗРК С-400, радіолокаційні станції, пункт управління засобами ППО та «Фундамент-М».

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Теги: Крим вибух аеродром

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