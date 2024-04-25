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Загинули військові, травмувались рятувальники: нові подробиці вибуху у Миколаєві 24 квітня

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Загинули військові, травмувались рятувальники: нові подробиці вибуху у Миколаєві 24 квітня
У Миколаєві на автомобільній парковці здетонував боєприпас
фото: пресслужба ДСНС

Наразі працівники ДБР розслідують кримінальне провадження щодо обставин вибухів у Миколаєві та причин, які призвели до трагедії.

Під час вибуху у Миколаєві 24 квітня були поранені не лиш рятувальники, а й загинули військові. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

«ДБР встановлює обставини вибухів у Миколаєві, через які загинуло двоє військових та травмувалось п’ятеро рятувальників», – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, 24 квітня в Миколаєві на автомобільній парковці під час необережного перевантаження боєприпасів військовослужбовцями з одного автомобіля до іншого відбулась детонація.

Внаслідок вибуху загинуло двоє бійців та ще двох поранено. Також зайнялися автомобілі, які були поряд з епіцентром вибуху.

Під час ліквідації пожежі, стався ще один вибух через який травмувалися п’ять рятувальників, що приїхали на виклик.

Наразі працівники ДБР розслідують кримінальне провадження щодо обставин вибухів у Миколаєві та причин, які призвели до трагедії.

Нагадаємо, увечері 24 квітня в Миколаєві стався вибух невідомого вибухового пристрою, унаслідок чого зайнялися автівки. Під час гасіння пожежі відбулася повторна детонація. Унаслідок повторної детонації постраждало п'ять співробітників ДСНС. Усіх постраждалих доставили до лікарні.

Теги: Миколаїв вибух ДБР військові

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