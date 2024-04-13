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У Луганську уражено пункт управління угрупування військ «Центр»

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Луганську уражено пункт управління угрупування військ «Центр»
фото: скріншот

Пропагандисти заявляли про щонайменше два вибухи в місті

Сьогодні, 13 квітня, Сили оборони Україні у тимчасово окупованому Луганську успішно вразили пункт управління угрупування військ «Центр» армії РФ. Про це повідомив СтратКом ЗСУ.

У тимчасово окупованому Луганську приблизно об 11:30 прогриміли вибухи.

Як повідомлялося, пропагандисти заявляли про щонайменше два вибухи в місті. Зокрема повідомляється, ніби очевидці чули сильний вибух у районі 5-ї школи Луганська, потім почалася пожежа. Місцеві публікують кадри з наслідками вибухів. Над містом здіймався густий стовп диму.

За даними українських Telegram-каналів, попередньо, в районі автовокзалу сталося влучання у військову частину окупантів, також зафіксовано приліт у районі 5-ї школи.

Нагадаємо, триває 780-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби зафіксовано 60 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 1 ракетний та 65 авіаційних ударів, здійснив 71 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Теги: пожежа вибух обстріл Луганськ

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