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Перешкоджав мітингам у Маріїнському парку: ексначальник «Беркута» з Криму піде під суд

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Перешкоджав мітингам у Маріїнському парку: ексначальник «Беркута» з Криму піде під суд
Ексначальника беркуту Крима оголошений в розшук
фото ілюстративне

Встановлено, що у лютому 2014 року фігурант організував незаконне злочинне перешкоджання проведенню зборів та мітингів у Маріїнському парку у Києві

Працівники Державного бюро розслідувань завершили розслідування кримінального провадження щодо колишнього заступника командира полку – начальника штабу полку міліції особливого призначення «Беркут» Головного управління МВС України в Автономній Республіці Крим. Його обвинувачують в організації застосування сили проти активістів Майдану. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Повідомляється, що обвинувальний акт стосовно ексначальника беркуту з АР Крим скеровано до суду.

«Встановлено, що у лютому 2014 року він організував незаконне злочинне перешкоджання проведенню зборів та мітингів у Маріїнському парку у Києві. Його підлеглі застосували до мітингувальників надмірну фізичну силу та спецзасоби, що призвело до заподіяння тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості 117-ти учасникам акцій протесту у центральній частині столиці», – йдеться у повідомленні.

Колишній правоохоронець обвинувачується серед іншого в організації незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, вчиненому службовою особою на виконання явно злочинного наказу, за попередньою змовою групою осіб, із застосуванням фізичного насильства (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ст. 340; ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 365; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України).

Зазначається, що наразі він переховується від органів правосуддя. Ексначальника беркуту Крима оголосили в розшук. У зв'язку з чим щодо нього здійснювалося спеціальне досудове розслідування.

Раніше повідомлялося, що  колишнього заступника керівника кримського «Беркуту» визнано винним у державній зраді, перевищенні влади й службових повноважень. Йому призначено 15 років в'язниці. Як зазначається, прокурори в суді довели, що засуджений, перевищивши свої службові повноваження, 10-11 грудня 2013 року брав участь у придушенні акцій протесту, застосовуючи насильство. Внаслідок таких дій 20 потерпілих зазнали мучення, їм заподіяні тілесні ушкодження. Надалі з березня 2014 року експравоохоронець, перебуваючи на території АР Крим, надавав допомогу представникам РФ у проведенні підривної діяльності проти України.

Теги: Беркут Крим суд ДБР

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