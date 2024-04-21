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У Севастополі внаслідок ракетної атаки спалахнув корабель (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Севастополі внаслідок ракетної атаки спалахнув корабель (відео)
Пожежа на кораблі в Севастополі
скриншот відео

Росіяни нібито «відбили атаку протикорабельної ракети»

Окупанти нібито відбили ракетну атаку на корабель у тимчасово окупованому Севастополі в Криму. Про це заявив так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.

За його даними, на одному з кораблів на північній стороні міста росіяни нібито «відбили атаку протикорабельної ракети».

«Від уламків, що впали, сталося невелике загоряння, яке оперативно ліквідували», – стверджує Развожаєв.

Увага! Відео містить нецензурну лексику.

Нагадаємо, що в тимчасово окупованому Севастополі сьогодні вранці пролунав сильний вибух. Окупанти закрили Кримський міст для руху транспорту. На півострові оголошено ракетну небезпеку.

До слова,  у ніч проти 17 квітня у тимчасово окупованому в Криму було атаковано військовий аеродром у Джанкої. Як зазначається, одразу кілька гучних вибухів було чутно близько четвертої ранку – перший вибух пролунав приблизно о 3:40 за місцевим часом.

Після цього, за словами очевидців, на аеродромі виникла сильна пожежа. Супутник показав шість осередків полум'я, зафіксувавши вогонь на військовому аеродромі в Джанкої та поруч із ним.

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Теги: Крим Севастополь корабель

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