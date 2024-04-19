Удар по аеродрому в Джанкої: з’явилися супутникові знімки

Аеродром в Джанкої є важливим військовим транспортним вузлом, що слугує для переміщення техніки, боєприпасів та особового складу

Сили оборони України завдали удару по аеродрому в окупованому Джанкої, використовуючи для цього ракети. Журналісти «Схем» показали супутникові знімки Planet Labs за 19 квітня, на яких видно наслідки ударів по кримському аеродрому.

Зокрема, пошкодження можна побачити біля складу боєкомплектів та систем протиповітряної оборони.

Від ракетного удару були уражені системи, що задіяні в роботі РЛС та ППО фото: «Схеми»

«На знімках ми бачимо точкові удари по засобах ППО, що вивело їх з ладу, та ураження складу боєкомплектів ворога. Слід зауважити, що після ураження, більшість авіації була передислокована», – пояснив у коментарі «Схемам» авіаексперт Анатолій Храпчинський.

Судячи з супутникових знімків, від ракетного удару були також уражені системи, що задіяні в роботі РЛС та ППО.

У ніч проти 17 квітня у тимчасово окупованому в Криму було атаковано військовий аеродром у Джанкої фото: «Схеми»

За словами експерта, аеродром – одна з найбільших баз для російських гелікоптерів, а також військовий транспортний вузол, що слугує для переміщення як техніки і боєприпасів, так і особового складу.

«Схем» показали супутникові знімки Planet Labs за 19 квітня, на яких видно наслідки ударів по кримському аеродрому фото: «Схеми»

Нагадаємо, у ніч проти 17 квітня у тимчасово окупованому в Криму було атаковано військовий аеродром у Джанкої. Як зазначається, одразу кілька гучних вибухів було чутно близько четвертої ранку – перший вибух пролунав приблизно о 3:40 за місцевим часом.

Після цього, за словами очевидців, на аеродромі виникла сильна пожежа. Супутник показав шість осередків полум'я, зафіксувавши вогонь на військовому аеродромі в Джанкої та поруч із ним.

Раніше представник Головного управління розвідки міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що 17 квітня була важлива, масштабна спецоперація ЗСУ.